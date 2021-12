STANIJA DOBROJEVIĆ PROGOVORILA O PROSTITUCIJI: Otkrila odakle joj 150.000 eura za penthaus - brutalno iskrena u emisiji!

Stanija Dobrojević ističe da već dugo sasvim dovoljno zarađuje.

Izvor: Pink tv screenshot

Stanija Dobrojević nedavno je otvorila vrata svog novog stana u Rumi koji je, prema pisanjima medija, izdvojila 150.000 eura, a sada je istakla i da je sebe obezbijedila honorarom iz rijalitija.

Ona objašnjava da je to zato što je u rijalitiju pokazala svoje kvalitete i dala primjer da se u 21.veku može izgledati dobro, a uz to biti obrazovan i raditi. Kada se prvi put prijaliti za učešće u ovom formatu, o novcu nije ni razmišljala, a danas od toga zarađuje najviše.

"Našla sam se nespremna u prvom rijalitiju. Sve je bilo pompezno, mediji su samo o tome pisali, našla sam se u žiži interesovanja i tada nisam razmišljala o zaradi. E sada kada imam status u tom rijalitiju, sad idem zbog honorara a poslednja dva učešća su mi obezbijedila ovaj lijep stan koji sada opremam", započela je u emisiji "Zvezde Granda Specijalu", pa nastavila:

"Mnogi dođu da učestvuju bez honorara da bi postali popularni, da im bude odskočna daska. Ako se dobro kotiraš, sledeće godine dobiješ honorar, pa te publika prihvati pa ako televizija zaradi od tebe, znači sve to ide nekako uzajamo i sve je povezano", objasnila je ona.

Izvor: Instagram/stanijadobrojevic/printscreen

Stanija ne krije da su je od samog početka karijere povezivali sa prostitucijom, o čemu je i sada imala posebno mišljenje:

"Prostitucija je ranije bila povezena sa cijelim šoubiznisom, a sada je nekako vezuju za starlete. Starlete u Americi su atraktivne djevojke koje nemaju zanimanje već se bave svačim po malo. Rijaliti, filmovi, reklame, modeling...i ja sam to donijela ovde. Vidite, mene sa 20 godina nije mogao da obrlati neki stariji čika za brendiranu torbicu jer sam ja to sebi mogla da kupim. A i nikad me nisu zanimali stariji, samo mojih godina i mlađi. Pa kad sa 20 nisu mogli da me obrlate ne mogu sigurno sa tridest i kusur", istakla je starleta.

Ovao izlgeda Stanijin penthaus: