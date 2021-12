ISKOČIO JE IZ ŽBUNJA I BACIO SE NA HAUBU! Nataša je mislila da će je bivši UBITI, a sada je priznala zbog čega je patila

Pevačica Nataša Đorđević zbog traumatičnog događaja od pre desetak godina, koji joj je priredio bivši nevenčani suprug, odvojio ju je od scene na neko vreme.

Izvor: Printskrin/YouTube

Njena popularnost je tada bila na visokom niovu, a Natašin bivši nevenčani suprug udario je svojim automobilom u njen, želeći da je izgura sa puta, nakon čega je umalo tragično nastradala.

"Iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom. Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli", naglasila je jednom prilikom pevačica.

Nataša ima 45 godina, i dalje se bavi muzikom i živi u srpskoj prestonici. Ona je sada, posle duže medijske pauze, odlučila da se lati mikrofona i podseti publiku na svoje hitove koji se i danas rado slušaju.

"Nisam nikada bila od onih pevača koji vole da su u svemu tome, postoje oni kojima je to zanimljivo, ali ja sam mnogo teško podnosila sve što nije istina. Ja sam znala da se nerviram, patim, da plačem, ma nervirala sam se na svaki loš komentar", ispričala je pevačica iako tvrdi da je vremenom naučila da se nosi sa mišljenjem drugih ljudi, ma kakvo ono bilo.

Kako se spekuliše da je zbog bivše ljubavi napustila scenu, tim povodom Nataša je rekla da gde ima ograničenja nema ljubavi, u šta se uverila i sama.

"Ograničavanje nije ljubav, ja sutra svom partneru ne bih ograničavala nikakve stvari, ili imaš poverenje ili nemaš, ili poznaješ osobu sa kojom si ili ne. Ne postoji razloga za zabranjivanje bilo kakvih stvari, za ljubomoru, jer onda to stvarno nije ljubav, bar ja tako mislim", rekla je Nataša.