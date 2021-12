OSUŠILA SAM SE, PATIM ZBOG BIVŠEG: Pevačica smršala 10 kila - Kao i svako glupo žensko mislila sam da je to BILA BAJKA

Dragica Zlatić priznala je iskreno šta se desilo.

Izvor: Instagram/dragica_zlatic

Mlada pevačica Dragica Zlatić mami uzdahe muškaraca gde god se pojavi, a iako je govorila da je srećna u ljubavi, dogodilo joj se ono čega se najviše plašila.

U oktobru je doživela krah ljubavi za koju je verovala da je prava, koji je teško podnela, a sada je bez stida izjavila da pati te da je zbog emotivnih problema drastično smršala.

"Kao što vidite, ja sam se osušila, smršala sam 10 kilograma. Toliko sam govorila o toj ljubavi, međutim, to je puklo. Sad malo patim, ali biće bolje", rekla je iskreno Dragica, pa otkrila šta je dovelo do konačnog raskida.

"Laži, definitivno. To je ono što najviše mrzim, to me je razočaralo. Mislim da to nisam zaslužila... Toliko me je voleo da me je lagao (smeh). Kao i svako glupo žensko mislila sam da je to bila jedna bajka, ali se ispostavilo da nije", razočarana je nekadašnja učesnica Zvezda Granda i prokomentarisala navodnu ljubavnu vezu Tanje Savić i Draška Stanivukovića te otkrila da li bi i ona možda uplovila u vezu s političarem.

"Pa ne. Ja nikad ne razmišljam sa kakvim muškarcem ću da se zabavljam. Eto, vidite gde me je takvo razmišljanje dovelo (smeh). Ne može to da se planira, kao što ni Tanja verovatno to nije planirala već se prosto desilo", izjavila je.

"On je predobra osoba, osvojio me je svojom dobrotom. Baš je normalan, nije ni iz kakve priče, ja sam zaljubljena do ušiju. Ne mogu da otkrijem ko je on, ali ako ostanemo još ovoliko zajedno, ja ću otkriti sve o njemu. Radi normalan posao, jedna normalna i kvalitetna osoba", pričala je u martu ove godine Dragica u uključenju u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji i otkrila tada da je momka upoznala u kafani.

