PLJUVALA SRBE, DROGIRALA SE, SPAVALA SA VIŠE OD 100 BOGATAŠA, A UNIŠTILE JE OPERACIJE: Skandalozan život Nine Morić

O životu jedne od najlepših žena na ovim prostorima, Nine Morić, skoro sve se zna, a mnogima će ostati u pamćenju po skandaloznim izjavama o Srbima.

Izvor: Instagram/printscreen/nina__moric

Život Nine Morić, po mnogima jedne od najseksepilnijih i najlepših žena na prostoru bivše Jugoslavije ikada, obeležili su brojni skandali. Za 45 godina, koliko ova lepa brinata ima, gotovo da ne postoji nešto što nije preživela - od pakla u detinjstvu i zlostavljanja od strane oca, preko skandaloznih veza, droga, promiskuiteta, pa sve do šok izjava o Srbima, po kojima je naša publika možda i najviše pamti.

Ova rođena Zagrepčanka je izjavila je da ju je otac Mirko fizički i seksualno zlostavljao (iako je on ovo negirao i rekao da će pravdu potražiti na sudu), kao i da se sa 12 godina počela da samopovređuje, jer nije mogla da se izbori sa onim što joj se desilo. Nakon srednje škole, upisala je pravni fakultet, ali je odlučila da se bavi manekenstvom.

Otišla je iz Hrvatske čim joj se ukazala prilika, piše Biografija.org. Sa 25 godina, 2001. se udala za fotografa Fabricija Koronu, poznatog kao "kralj paparaca", a 11 godina kasnije dobili su sina po imenu Karlos Marija. Prvi muž nije bio ništa manje kontroverzna ličnost. Optužen da je ucenjivao mnoge poznate ličnosti među kojima su bivši portparol italijanske vlade Silvio Sirkano koga je slikao dok je razgovarao sa prostitutkom-transvestitom, Silvio Berluskoni, fudbaleri Frančesko Toti, David Trezege, Alberto Đilardino i mnogi drugi. Zbog toga je završio u pritvoru, a Nina je podnela zahtev za razvod braka.

Pošto se spekulisalo da je Fabricio od ucene zaradio oko 600.000 evra, policija je sumnjala da je manekenka znala za ove poslove i da je prala novac za njega, ali ubrzo je oslobođena optužbi. Posle razvoda koji se dogodio 2007. godine, Nini je pripalo 50 odsto vlasništva u Koroninoj paparaco agenciji.

Nekoliko meseci kasnije par je snimljen na Sardiniji pa su mnogi pomislili da su lažirali razvod. Spekulisalo se da će se ponovo venčati, ali usledile su nasilne svađe među njima pa je i policija morala da reaguje. Nina je optužila Fabricija da ne plaća alimentaciju, a novac je zarađivala učešćem u rijalitijima. U žutoj štampi su se često pojavljivale njene slike iz noćnog provoda u kome je preterala sa alkoholom.

Godine 2009. se pričalo da je pokušala da se ubije, ali Nina je rekla da je samo popila veliki broj tableta za spavanje. Dve godine kasnije bosanski list Ekspres je objavio intervju sa manekenkom u kome se ona deklarisala kao nacionalista i prozvala Nikolinu Pišek i Severinu zato što se zabavljaju sa Srbima. Nina je rekla da su to novinari izmislili i izvinila se srpskom i italijanskom narodu, Nikolini i Severini. Sledeće godine Nina je osumnjičena da je krijumčarila narkotike iz Južne Amerike u Italiju. Policija ju je ispitivala i nakon saslušanja je puštena na slobodu. U 2013, nakon dva meseca veze, tajno se udala za milanskog biznismena Masimilijana Dosija. Venčali su se u hramu Angkor Vat u Kambodži, a medeni mesec su proveli u Dubrovniku. Brak je trajao samo dva meseca.

Nakon prvog razvoda, Nina je bila u vezama koje su kratko trajale. Neki od njenih partnera su bili: hokejaš Martin Evans, DJ Marko Sireci, vozač autotrka Mateo Bobi, trgovac nekretnina Paskval Granato i Lazar Dugalić, bivši muž pevačice Dare Bubamare. Bivši fudbaler Saša Ćurčić je rekao da su bili zajedno. Spekulisalo se da je bila u vezi sa srpskim košarkašem Markom Jarićem i da je ona kriva za njegov razvod od brazilske manekenke Adrijane Lime. Nina i Marko su uslikani na košarkaškoj utakmici Italija – Hrvatska, ali nakon toga se nisu pojavljivali zajedno u javnosti. Nina je rekla da su ona i Marko samo prijatelji, a 2014. je počela da se zabavlja sa jedanaest godina mlađim manekenom Luiđijem Marijom Favolosom. Nina i Luiđi su se verili i planiraju poslovnu saradnju. Godine 2015. je objavljena vest da je presekla vene i da je preživela zahvaljujući tome što ju je majka našla na vreme. Takođe se pojavila informacija da sud u Milanu namerava da joj oduzme starateljstvo nad sinom i da ga privremeno dodeli starijem bratu njegog bivšeg supruga.

Ninin dečko Luiđi je izjavio da je to uradila jer je bila žrtva manipulacije ljudi koji su hteli da joj uzmu novac. Manekenka je ovo negirala i rekla je da se zbog niskog pritiska onesvestila i udarila glavom. U avgustu 2016. godine joj je pozlilo pa je završila u bolnici. Hitno je operisana zbog upale slepog creva.

Doktor Anđelo de Kataldis joj je po drugi put spasao život pa ga je na društvenim mrežama nazvala svojim anđelom čuvarom. Majka Nininog dečka Luiđija je posumnjala da su on i manekenka nestali zbog čega je na Fejsbuku pitala da li neko zna gde su. Nina se ubrzo oglasila videom na kome je tiho pričala i držala ruke iza leđa. Njeni fanovi su se zabrinuli jer su pomislili da je vezana. Manekenka im se posle dva dana javila i rekla da je dobro.

Početkom 2017. godine, Nina se požalila da Fabricijeva verenica, Silvija Provedi, živi u stanu koji je ona kupila sa bivšim suprugom. Rekla je da taj stan pripada njihovom sinu i da Silvija iskoriščava to što je Karlos maloletan.

Poznata je po tome što je uradila veliki broj estetskih zahvata. Negirala je da je operisala nos, ali ugradila je silikone u grudi i usne i stavljala je hijaluronsku kiselinu u obraze. Mnogi smatraju da je na taj način uništila svoju prirodnu lepotu. Priznala je da je to radila zbog Fabricija koji joj je nabijao komplekse. Rešila je da prestane sa operacijama i botoksom jer ne želi da izgleda kao lutka. Na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje provokativne slike, a mnogi joj zameraju da je na ivici anoreksije zbog koje je više puta bila u bolnici.

Posebnu pažnju je privukla slika na kojoj gola leži na podu kupatila prekrivena peškirom, kao i ona na kojoj sa Luiđijem pozira posle seksa. Nina je visoka 180 cm i teška 60 kg. Njene mere iznose: 92-60-92. Na telu ima 22 tetovaže.

Od manekenke do voditeljke

Godine 1995. Nina je osvojila prvo mesto na izboru za Miss Hrvatske. Iste godine se našla u ulozi manekenke u spotu "Tvoje tijelo" pevača Tonija Cetinskog. 1996. godine je usledilo takmičenje "Elite Look of the Year" na kome je bila druga. Počela je da radi za hrvatsku modnu kuću Midiken, a njen ugovor je vredeo 75.000 dolara. 1998. godine je pobedila na takmičenju "Elite Look of the Year" i ponela je titulu manekenke godine.

Ubrzo se preselila u Los Anđeles i započela je saradnju sa modnom kućom "L.A. Models" sa kojom je potpisala ugovor na dve godine. Radila je za poznate brendove kao što su: Versaće, Roberto Kavali, Valentino i mnoge drugi. Godine 1999. se pojavila u spotu "Livin’ la vida loca" portorikanskog pevača Rikija Martina.

Džim Keri je želeo da sa njim glumi u nastavku filma "Maska", ali pregovori su propali. Na vrhuncu popularnosti, Nina se preselila u Milano gde je postala voditeljka na televiziji RAI. Bila je dopisnik emisije "Torno Sabato" sa Đorđom Panarijelom na RAI Uno i vodila je nekoliko emisija na RAI Due. Snimila je reklame za parfeme, satove i bila je zaštitno lice modnih kuća. Našla se na naslovnicama poznatih muških magazina i radila je za najveće svetske brendove. Dizajnirala je donji veš i imala je ambicije da se oproba u Holivudu.

Godine 2000. je objavila svoju prvu pesmu pod nazivom "Star". Pošto nije postigla očekivani uspeh, rešila je da ne snima album. Od 2001. godine, tj. nakon udaje za Fabricija Koronu, Ninina karijera je počela da se kreće nizlaznom putanjom. Godine 2009. je objavila autobiografiju pod nazivom "Cela istina" u kojoj je govorila o svojim traumama iz detinjstva, o problemu sa kontrolom besa i o burnom razvodu.