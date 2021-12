SEVNULA ZADNJICA, A NIGDE GAĆICA: Pevačica u TRIK HALJINI sve šokirala - s jedne strane "čedna", a kad se okrenula...

Pevačica Beki Dži pojavila se u trik haljini i bez gaćica na crvenom tepihu.

Izvor: Profimedia

Sinoć je Los Anđelesu održana dodela prestižnih "People's Choice nagrada", a na crvenom tepihu okupile su se brojne poznate dame iz sveta muzike, mode i filma.

Među zvezdama koje su se pojavile u esktravagantnim kreacijama, bile su i lepotice Hale Beri i Skarlet Johanson, a najviše pažnje privukla je američka pevačica Beki Dži (24). Kada vidite u čemu je došla, biće vam jasno i zašto.

Pevačica se pojavila u trik haljini koja je zbunila sve prisutne. Sa leve strane, jarkožuta kreacija bez leđa je delovala veoma ženstveno, ali "pristojno". Međutim, kada je Beki okrenula fotografima desnu stranu, "pala" im je vilica. Šlic koji je sezao bukvalno do struka otkrio je mnogo više nego što su svi očekivali. Prvenstveno je bilo jasno da je na dodelu došla bez gaćica, a kako je izrez bio toliko dubok, pri svakom koraku joj se otkrivala zadnjica.

O tome kako je odlučila da izabere baš ovu haljinu za prestižni događaj, pevačica je rekla:

"Žuta je moja omiljena boja, tako da me je bukvalno 'dozivala' sebi na sinoćnjoj probi. Tek sam sletela i bila sam jako umorna, ali ta žuta haljina, to je je bilo to. To je Cavalli haljina i želela sam da budem seksi, želela sam nešto zabavno."

Efektnu haljinu pevačica je uparila sa crnim sandalama na visoku potpeticu i sa platformama, čuvenog brenda Džimi Ču.