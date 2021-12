DVE JELKE, SVE U STAKLU: Ćerka Harisa i Meline pokazala kako su ukrasili vilu na Senjaku pred praznike (FOTO)

Porodica Džinović sprema se za Novu godinu.

Đina Džinović, ćerka Harisa i Meline Džinović u poslednje vreme vrlo je aktivna na društvenim mrežama, ima veliki broj pratilaca, a najveće oduševljenje uvek dobije kada pokaže deo luksuzne vile u koju se porodica nedavno preselila.

Ovog puta svoje pratioce je obradovala slikama novogodišnjih jelki koje krase njihovu raskošnu vilu na Senjaku.

Đina je otkrila da porodica Džinović ima dve visoke jelke. Jednu su smestili ispod ogromnog stepeništa, dok druga krasi dnevnu sobu i nalazi se pored ogromnih prozora. Obe jelke su iste, ukrašene crvenim tonovima.

Pogledajte jelke, ali i kako spolja izgleda ova velelepna vila:

Podsetimo, Džinovići su se u maju ove godine uselili u luksuznu vilu, a tri godine ranije kupili su plac i počeli sa gradnjom. Kako se pisalo, pevač je u ovaj projekat uložio oko dva miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i izgrađeni zidovi rušili kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je pevač pričao i javno.

"Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: „Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši.“ To su normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih", govorio je Haris jednom prilikom.