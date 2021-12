"OBRIJALA SAM SAMA SEBI GLAVU OD OČAJA": Pevačica obolela od raka, smršala preko 30 kilograma, pa dobila i koronu (FOTO)

Ispovest pevačice koja je uspela da se izbori sa velikim nedaćama.

Vesna Kuprešak koju je javnost upoznala u šou "Nikad nije kasno" preživela tešku borbu sa kancerom, o kojoj je sada javno progovorila.

Kada je saznala da boluje od raka jajnika i materice i počela sa agresivnim terapijama, zarazila se i korona virusom, posle čega je usledila prava borba za život.

"U maju su mi dijagnostifikovali rak jajnika i materice, a već u junu operisana sam na Kliničkom centru u Beogradu. U bolnici sam "fasovala" i virus, pa su me prebacili na Karaburmu, inače kovid bolnicu. Šta da vam kažem, tek sam se operisala, onako "rovita", sa tek skinutm koncima krećem u novu borbu. Osamnaest dana sam sam se borila da preživim, krvna slika mi je bila jako loša, gvožđe opalo, a nakon cele torture i borbe smršala sam čak 32 kilograma", započela je svoju tešku priču nekadašnja učesnica emisije "Nikad nije kasno".

Ona je zbog bolesti drastično smršala, toliko da je ni njeni najbliži nisu mogli prepoznati.

"Bila sam potpuno druga osoba, ne duhom samo fizički, a onda je usledila prava borba, kako duhovna tako i za zdravlje. Oporavak od mesec dana, zatim hemioterpije, 6 agresivnih i 17 bioloških zbog kojih je kosa počela da mi opada. Kako nisam želela da gledam da ostajem bez kose, sama sam obrijala glavu", priča Vesna i otkriva kako je redovno išla na preglede, ali da je samo jedna preskočena kontrola koštala zdravlja.

"Rak je mnogo podmukla bolest, a preventiva, tačnije redovna kontrola je ipak najeftinija opcija, to sam se uverila na sopstvenoj koži. Do 2018-te godine sam redovno išla na preglede, ali sam narednu preskočila sa izgovorom "sutra ću", to sutra je potrajalo. Došla je 2019- ta i početak pandemije, stomak je počeo da mi otiče, pa sam potražila mišljenje interniste, a potom i ginekologa. Kad sam čula tačnu dijagnozu, bila sam očajna, u mene je ušao strah i tonula sam u laganu depresiju", priseća se Vesna.

Ona se danas odlično oseća, svake tri nedelje ide na Institut za onkologiju, ostala joj je još jedna terapija i nada se da će završiti sa tim. Skener joj je pokazao da nema ništa, ali mora redovno da ide na kontrolu, što savetuje i drugim ženama.

