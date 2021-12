Atraktivna Ivana otkrila i da muškarci misle da su sve pevačice "sumnjivog morala"

Izvor: YouTube/Printscreen/ Milan Stoiljkovic

Učesnica muzičkog takmičenja Zvezde Granda Ivana Bogićević, oštro je komentarisala današnje momke i rekla da "prava ljubav ne postoji, a da pravih momaka, više i nema".

Ivana je progovorila o svom emotivnom životu, ali i pričama koje vladaju u njenom okruženju. Priznala je i da momci ne pomišljaju na vezu sa njom, baš zato što je pevačica, a njih bije loš glas.

"Kod nas mlađih retko možeš videti pravu ljubav. Ja i dalje nemam dečka. Svi kažu: 'Ma naći ćeš ti dečka, mlada si'. Jesam ja mlada, ali današnji svet se ne svodi na ljubav, nego na novac, provod. Biću kao i Karleuša, bez dlake na jeziku. Sve se svelo na pare, s*ks, izlaske. Prave ljubavi nema. Moj stav je takav da ću radije ostati sama nego da budem nečija lutka, trofej ili da budem seksualni objekat. Drugarice te savetuju: 'Ljubav više ne postoji, nađi nekog sa parama'. Ja radije neću imati hleba da jedem, nego da nađem 'budžovana' koji će da mi plaća sve živo, a da tu nema ni ljubavi, ni strasti. Ja savest i dalje imam, još uvek nisam poludela", rekla je Ivana.

Vidi opis SVE SE SVELO NA SEKS, PARE I IZLASKE! Pevačica nikad iskrenija - Drugarice mi kažu da nađem BUDŽOVANA Ivana Bogićević Ivana Bogićević Ivana Bogićević Ivana Bogićević Ivana Bogićević Ivana Bogićević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ivanabogicevic_ Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/ivanabogicevic_ Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/ivanabogicevic_ Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/ivanabogicevic_ Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/ivanabogicevic_ Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/ivanabogicevic_ Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 10 10 / 10

"Ja sam vaspitana tako da cenim prave vrednosti, ne jurim novac. Loše bih se osećala, kada bi meni neko plaćao nešto. Nikada to sebi ne bih dozvolila. Kada god sam sa svojim bivšim momcima išla na kafu, na ručak, nikada nije bilo da on sve plati. Jednom on, drugi put ja, kao u svakoj normalnoj vezi. Pa čekaj, jesam li ja tražila bankomat, ili nekoga sa kim mogu da razgovaram i ko će da me razume", rekla je pevačica medijima i otkrila da pojedini muškarci kažu da su pevačice "ku*ve".

"Mi pevačice smo zbog nekih tamo dama etiketirane kao ku*ve i onda momci čim čuju pevačica je, onda je samim tim ku?va. Ja sam čist dokaz da pevačice nisu ku*ve. Problem je što su se u naše vode umešale žene koje nije trebalo da se umešaju, zbog toga mnogi imaju loše mišljenje o nama. X puta sam imala slučaj da se svidim nekom momku, i on hoće da popriča sa mnom, ali ne želi ništa više od toga, jer sam pevačica. Mnogo puta sam i čula da neki kažu kako nikada ne bi mogli da budu sa pevačicom. Postoji ta predrasuda: 'Šta će meni devojka da dolazi u šest ujutru, nju će svi tamo da gledaju'. Ja sam drugačijeg mišljenja - ako žena ima dovoljno pažnje i poštovanja od tebe, može njoj da dođe i Bred Pit, ona ga pogledati neće".