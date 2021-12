ODSLUŽILA SAM SVOJU KAZNU! Luna Đogani progovorila o braku sa Markom Miljkovićem - "Ne bojim se ničega"

Luna Đogani otkrila je da li joj se i koliko život promijenio kako je stupila u brak sa Markom Miljkovićem, te se osvrnula i na negativne komentare.

Izvor: Instagram/luna_djogani

Nekadašnja rijaliti učesnica Luna Đogani govorila je o braku sa Markom Miljkovićem, ćerki Miji, kao i komentarima okoline sa kojima se susreće. Luna i Marko vjenčali su se u maju ove godine, a u junu su dobili ćerku Miu.

"Meni brak kao brak ništa nije promijenio, samo papir i to što smo se zakleli pred Bogom, postali smo jedno, ja to tako gledam. Marko i ja imamo isti odnos, isti život kao i prije toga, sad imamo i dijete. Na višem nivou je, ljepše, jače, bolje. Brak kao brak, nije se ništa promijenilo od dana kad smo bili momak i djevojka", rekla je Luna.

Luna i Marko planiraju proširenje porodice, a Đoganijeva bi voljela da ima troje djece.

"Planiram troje, Marko hoće više. Ali ja se pitam, bitna sam da odlučim koliko. Idealna kombinacija - dvije djevojčice i dječak. Voljela bih da imam sina, u mojoj porodici su sve žene. Možda će sin da liči na mene, da ima moje trepavice ili obrvu. Nek Bog odluči kako, samo da imam još djece" otkrila je Luna.

Ona se osvrnula i na pojedine negativne komentare koje dobija na društvenim mrežama.

"Ne opterećujem se time, posebno od kad sam dobila nov pogled na život. Ljudi me vole i ne vole, znaju što me vole i ne vole. Bitno je da niko nije ravnodušan, to je bitno u svakom poslu. Imam porukicu, bavite se svojim životom, bavite se mužem ako ga imate, ako ne, nađite muža, dečka, rađajte, pravite djecu, vaspitavajte djecu fokusirajte se na svoje živote, manite se Lune, ako vas već toliko nervira. Luna se ne bavi vama, nemojte ni vi njom. Marko je srećan jer ima Lunu, Luna je srećna jer ima Marka, kakvi god da smo on i ja, jedno drugo smo izabrali. Ima žena koje se brinu za mog Marka, misle da moj Marko zaslužuje malo više od mene, a ja kažem da je Marko izabrao baš takvu Lunu, kakva jeste. Ne znam da kuvam, ali sam odlična žena, znam da spremam, volim beskrajno, divna sam majka, i takvu me je moj muž izabrao, nemojte da se brinete za njega i mene", poručila je Luna u emisji "One on one" na IDJ TV i dodala da se karme ne plaši:

"Ja se ne bojim ničega, mene je moja karma dočekala nakon mojih loših djela. Karma me je stigla kad je trebalo, odslužila sam svoju kaznu. Bog me je sada nagradio, zato što sam to zaslužila nečim. Da sam toliko loša ne bih sve ovo doživjela, hvala mu na tome, što smo svi živi i zdravi, što imam svoju porodicu koju ću čuvati, i što sam zaista srećna, i ne opterećujem se drugim ljudima i drugim životima".

Pogledajte kako je Luna nedavno zabistala u miniću!