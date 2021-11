SAHRANIĆE ME SUPRUGA DAŠA! Mrkonjić je imao detaljan plan za svoj ispraćaj - "Kupili smo grobnicu"

Narodni poslanik i počasni predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Milutin Mrkonjić (79), koji je preminuo u subotu 27. novembra u Beogradu, biće sahranjen u sredu na beogradskom Novom groblju.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Milutin Mrkonjić je jednom prilikom ispričao da je, sada pre 28 godina, kupio porodičnu grobnicu sa suprugom Draganom, a "plan i program" sahrane ostavio je u amanet zakonitoj supruzi - da ga sahrani u sanduku s petokrakom, jer je veran komunističkoj ideologiji.

"Grobnicu smo kupili moja supruga Dragana i ja pre 25 godina, porodičnu grobnicu Dragane i Milutina Mrkonjića. Sve je na njeno ime, nisam hteo da me bilo ko drugi sahranjuje. Ako me Daša izbaci, izbaciće me", rekao je Mrkonjić pre 3 godine za "Kurir" i dodao:

"Neke drugove koji su bili jako zaslužni u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji sam ja sahranjivao jer država nije imala razumevanja za to i zato sam odlučio da sve sam organizujem. Pošto ne verujem u razumevanje države, rešio sam, još tada, da moja supruga i ja kupimo grobnicu, i to smo i uradili, i biću sahranjen tamo. Pare sam zaradio u Libiji kao inženjer, a kupljena je u vreme dok sam bio direktor CIP".

Počasni predsednik SPS tada je govorio da će biti sahranjen u sanduku s petokrakom jer nije vernik.

"Ako me Daša bude nekad pitala kakav sanduk želim, to ću da kažem, s petokrakom i onom prizmom što su nosili komunisti. Ordenje koje sam dobio od Tita i Slobodana Miloševića ide sa mnom u sanduk. Mada, ordenje ću možda da poklonim Socijalističkoj partiji Srbije, vidim da je Dačić dobio ordenje, to je dobro, čestitam mu", rekao je Mrkonjić u dahu tada, a na opasku da je on to već spremio "plan i program" za sahranu, on je rekao:

"Tako je. Neću da me država sahranjuje, sve sam sam smislio. Daša sve zna. Svi papiri su kod Daše".

Porodična grobnica se nalazi na Novom groblju u Beogradu, a Mrkonjić je ponosno isticao da se nalazi pored kafane.

"Grobnica je na Novom groblju, blizu kafane. Tamo ima jedna kafana u blizini, ja sam hteo pored kafane da budem", rekao je Mrkonjić 2018. godine.

U četvrtak će u Skupštini Srbije biti održana komemoracija povodom smrti Milutina Mrkonjića, a sahrana će biti istog dana, izjavio je juče predsednik Narodne skupštine i lider SPS Ivica Dačić, i naveo da će tražiti da se Mrkonjić sahrani u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.

Mrkonjić je poslednjih 9 godina proveo u zajednici sa pevačicom Anom Bekutom sa kojom je i živeo, ali se nikada zvanično nije razveo od supruge Daše kojoj je pomagao do poslednjeg dana.