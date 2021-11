U NOVU GODINU ULAZIM GOLA! Zorica Brunclik šokirala priznanjem: "Ne znam šta je tu smešno?! Imam i UPUTSTVO ZA UPOTREBU"

Zorica ne nosi crvene gaćice iako je sujeverna.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Pevačica Zorica Brunclik je decenijama u srećnom braku s Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, koji joj, kako kaže, nije dosadio čak ni za vreme pandemije.

Zorica je ispričala da su non-stop uživali zajedno i da joj je veoma prijala pauza od poslovnih obaveza.

"Napokon smo bili zajedno, stvarno smo svašta radili što rade dvoje. U pauzama tog što smo radili, bili smo malo i u studiju, na putovanja nismo išli zajedno već dve godine, jer smo rizična grupa", ispričala je folk zvezda, a onda sve ostavila bez teksta kada je rekla šta planira u novogodišnjoj noći.

"Sujeverna jesam, ali u Novu godinu obično ulazim gola! Ne znam šta je tu smešno, ja se uopšte ne smejem. Gola sam! Uputstvo za upotrebu, kada se ugase kamere", izjavila je pevačica za Kurir.

Iako joj u poslednje vreme smeta farbanje, a njen dugogodišnji prepoznatljivi imidž zahteva redovno maltretiranje kose, Zorica priznaje da boju nikada ne bi promenila.

"Moj frizer kada dođe da me farba, ponese i pidžamu. To traje četiri, pet sati. Ja onda izgubim živce, pa onda pravimo pauze, gde on mene animira na neki drugi način, pa kaže da moramo da završimo farbanje, jer ja ne smem da ga obrukam. To je njegov obraz, jer je moja glava njegov trofej. Boju kose ne bih promenila, jer pobednički tim ne treba menjati, to samo ludaci rade", objasnila je i istakla da je ne zanima sujeta na estradi niti ljubomora njenih koleginica.

"Kalkulacije nemam, samo s Kemišem kalkulišem kako da od njega dobijem kreditnu karticu, koja nije samo zlatna", našalila se Zorica.