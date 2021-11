KRISTIJAN GOLUBOVIĆ TUŽI BIVŠU ŽENU: Cijeli region gledao kako je vara - optužila ga za nasilje, a on BIJESNO uzvraća!

Kristijan Golubović odlučio da se suprotstavi i posle svega.

Bivša supruga Kristijana Golubovića s kojom ima ćerku Veru, Ivana Veljović, optužila je nekadašnjeg učesnika Zadruge za nasilje u porodici, zbog čega mu je izrečena mjera zabrane prilaska.

Međutim, Kristijan tvrdi da do fizičkog nasilja nije došlo i da mu je supruga sve smjestila, jer, kako kaže, ne želi da mu da ni dinar od svega što je zaradio u Zadruzi, te je zbog toga odlučio da je tuži.

"Rekao sam joj da i moj sin Lazar ima pravo da uživa u mom novcu, na šta mi je ona rekla da će me prijaviti za nasilje ukoliko nastavim da joj tražim pare. Ispao sam i više nego fer prema njoj, ostavio sam joj stan u koji je uloženo oko 30.000 eura da se sredi i opremi. Ima sve i tako da mi vrati, da me optuži za nešto što se nije desilo. Nisam joj tražio da mi da sav novac, nego djelić, jer ja imam i sina iz prvog braka koji zaslužuje da ga otac časti i pomogne ako treba. Ona je podizala novac dok sam bio u Zadruzi i sad mi je rekla kako je sve potrošila, što je laž. Ona nije inače sklona da troši na sve redom. Dok se ona baškari u luks stanu koji sam joj ja obezbijedio, ja živim kao podstanar i nikad joj to nisam prebacio", rekao je Kristijan za Star, a prenose mediji.

Golubović sada navodno iz inata želi da se sva imovina podijeli na dva dijela, ali i da slobodno može da viđa ćerku kad god poželi, pa je odlučio da to riješi zakonskim putem.

"Tužiću je! Prvo ima da se riješi pitanje oko viđanja moje Vjere, neće me više ucjenjivati kako neću moći da vidim dijete ili da me pušta na pola sata. Pošto nije željela da se lijepo i civilizovano dogovorimo i da mi da taj djelić koji sam tražio, sada će dobiti tužbu, pa ćemo na sudu da dijelimo sve na pola. Jasno će se vidjeti koliko sam zaradio, pa će morati da mi isplati polovinu. Ja razumijem da ona ne može da mi oprosti javnu prevaru i Kristinu, ali i za prevaru je kriva ona, osam godina smo bili zajedno, stalno me je napadala da je varam, da radim ovo ili ono, eto ti sad", završio je Kristijan.

