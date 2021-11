KAKAV BLAM, TO MOGU SAMO POREMEĆENI! Kristijan osuo paljbu po Dalili - "Mene bi bilo sramota pred Ivanom to da radim"

Kristijan Golubović prokomentarisao najaktuelnije dešavanje između Dalile Dragojević, Filipa Cara i Dejana Dragojevića, ali i otkrio šta očekuje od ulaska Maje Marinković.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Kurir TV/screenshot

Učesnik Zadruge 4, koji je pred kamerama prevario suprugu Ivanu s pevačicom Kristinom Spalević, otkrio je šta misli o trouglu u rijalitiju.

"Ja da morališem, ne bih mogao, ali nikad ne bih mogao Ivanu da prevarim na taj način da je pored mene. Kad bih doživeo to od žene tamo, ja ne znam, da si najnemoralniji čovek na svetu, ono je sramota da se uradi, šta su oni uradili. Ja ne shvatam Cara, da li zarad rijaliti priče ili centra pažnje potreban onakav blam? Sada važi za ljude koji voli tuđe žene i devojke da ima za sebe. Treba stvarno da si poremećena ličnost da bi bio sa nekom ženom, čiji je muž i dalje tu i nosi njegovu burmu na ruci", rekao je Kristijan i prokomentarisao uvrede koje je Car izrekao na Dalilin račun.

"On je veličao Minu u zvezde, a onda je bila ku*va, a hteo je bebu da joj pravi. Za Maju sve najlepše... Rekao sam Maji, u jednoj ordinaciji, otišla je da pumpa usta i da se sprema za Zadrugu... 'Jao, kupila sam mu parfem i sve, a on se landara tamo', ja kažem 'Majo, šta očekuješ od njega?'. Kaže bio je dobar, ja kažem je l' te napao i vređao? Kad je Car nekoj devojci po završetku ljubavne afere ispoštovao kao gospođu i rekao i da si ku*va bila si sa mnom? Njemu je izgleda u genima da bude sa ženama koje su diskutabilne prošlosti i da za to okrivljuje braću i sestre, a sve je na njemu. Gledao sam kako kreće na Dekija, sa kojim pravom? Ti njemu, da izvineš, je*eš ženu! To je katastrofa! Da sam najmoralniji, nisam, a da sam najnemoralniji, bilo bi me sramota. Mene bi bilo sramota da Ivanu varam sa Kristinom u Zadruzi, a da je ona tu. Pa da nam je najgori brak, da je ne znam šta uradila, nikada", rekao je Golubović i prokomentarisao to što je Dalila zapretila Dejanu tužbom?

"Ako je neko izmaltretiran to je Dejan. Nema većeg blama, maltreta i poniženja da te rođena žena ili muž gledaju dok spava sa drugom osobom. Je l' ima većeg maltretiranja? To je psiho-fizičko maltretiranje. Ne može ništa da uradi, jer je sasvim normalan dečko, da on može nekako njih da kazni motkom ili skoči na njih, bilo bi drugačije. Ovako je psihičko i fizičko maltretiranje. Sa kojim pravom da ga tuži? Meni je Dalila razočarenje. Ja sam znao o njenoj prošlosti sve i svašta, ali da ovako sa Dejanom završi zbog Cara, od kojih nema pet para, to nisam verovao".

Kristijan je otkrio i šta očekuje od ulaska Maje Marinković.

"Katastrofu, kao sa Janjušem scene. Očekujem da se je*e sa Janjušem pred Carem da bi mu vratila, Maja je takva, osvetoljubiva Prvo će da uništava Cara od ljubomore, a onda će dohatiti jednog ili drugog, a možda i obadva. Maja je totalno u tom fazonu".