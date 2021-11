Dejan Dragojević otvorio dušu posle razvoda.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila i Dejan Dragojević potpisali su juče papire za sporazumni razvod braka, koje je dostavio njegov brat David, a sada je prevareni učesnik Zadruge progovorio o onome što se desilo u radio emisiji.

Dejan je ponovo, kako kaže, slobodan, ali posle pet godina braka i potpisanog razvoda, priznaje da se čudno oseća.

"Čudan je osećaj, neopisiv, ne mogu da ga opišem. U grudima imam taj osećaj, misli mi se šaltaju iz lepog u ružno. Neka sećanja se vrate. Kad sednem, legnem, ne možeš misli promeniti, same ti naviru. Tako da je borba", priznao je Dejan.

"Kad vidim nju, vidim osobu koju sam oženio, ne vidim papir. Ali drugačiji je osećaj. Ta osoba koja ti je bila žena, više ne možeš tako da je nazivaš..."

"Da li si svestan da je kraj?", pitao ga je Janjuš.

"Svestan sam, ali opet ulazim u neki šok, da ne mogu da verujem da sam sve to doživeo. To se dešavalo određeni period, koji je ogroman. To nešto neznano, a znano", rekao je, a Janjuš mu je poručio da smatra da mu nije blo svejedno kada je video Davida.

"Nije mi bilo svejedno. Nismo u kontaktu od Zadruge 3, pa do danas. Ni videli se, ni čuli. Ćaleta sam pitao kakva je situacija, s njim sam non-stop, on je dolazio kod Dalile u kuću, gde sam ja živeo. Prošle su mi razne stvari kroz glavu, ali opet kažem, nije trebalo da se dese neke stvari od strane njega. Trebalo je da funkcionišemo kao porodica, braća, a svako je otišao na svoju stranu. Krivo mi je, ali opet ne mogu da pređem preko nekih reči... Ali ne mogu da kažem da mi nije drago i što sam ga video i što su mi stigle stvari", odgovorio je Dejan.

Vidi opis BILA MI JE ŽENA, A SAD VIŠE NE MOGU TAKO DA JE ZOVEM: Dejan priznao da je u šoku - progovorio o razvodu, imovini i bratu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 8 8 / 8

"Sad sam sam sa sobom. Juče me je iznerviralo ono njeno. Prvo je mesec dana nisu interesovali papiri, ne znače, onda nikad srećnija kad je potpisala. Onda joj se pojavio dever na TV-u. Niko nije završio od prijatelja i prijateljica, on je sredio papire. Trebalo je da se zahvali ili kaže bar: 'Eto, nije sam, vodite ga u Veternik'. Ne, nego je krenula sad ću ja ovako, onako, ona će u Beograd, nosiće Tedija, ne zanima je... Onog trenutka kad je krenula sa Filipom, moj odnos sa mojoj porodicom je moj odnos. Nje tu nema. Znaš šta sam shvatio? Boji se mog uspeha. Koliko god ona priča da ne voli da me vidi sa kapuljačom, ona sve radi da budem sa kapuljačom, ide ciljano na neke ženske osobe. Zato priča da me je ona napravila, da su ono njene četiri nagrade, da će mi uzeti honorar... Onda kad je videla kako to izgleda jadno, moja kuća, moj Tedi, moj auto... Želi da izazove reakciju da ja kažem: 'E, to je i moje'. Neće to izazvati. Nek' nosi sve. To me je interesovalo dok smo još bili zajedno. Sad kad pogledam šta mi se dešava, koga briga za to" istakao je Dejan.

"Ja mislim da narod nikada nije tako bio uz nekoga podrška, kao ove godine tebi. Imaš li osećaj?", pitao je Janjuš.

"Imam osećaj, ali nemam. Osetilo se, onaj aplauz, ne znam ko da je stao, noge bi ti se odsekle, onda komentari, glasanje, pobeda... To nije mala stvar. To nije toliko bitno, ali je i bitno, dalo mi je vetar u leđa i za ovaj period i za dalje. Ali opet kad provedeš vreme ovde par dana, posle 5, 6 prođe to", govorio je Dragojević.

"Videli smo kako si ti to sinoć iskomentarisao, i dalje si imao suze u očima i bol. To se videlo, osetilo, ali opet si rekao nešto što se nije do sada dešavalo. Da li je to, jer smatraš da ti više nije žena?", pitao je Karić.

"Ne, to je zato što mi se gadi. Stvarno mi se gadi. Sve ono što se tamo dešavalo i šta je Filip izgovarao je meni dalo za pravo da to izgovaram. Ti kao žena udata pet godina, posle dve nedelje praviš bebu sa nekim... Sada mi je mnogo lakše da uđem u raspravu, ali mi je i teško", poručio je Dejan, pa o sebi rekao sledeće:

"Ja sam ovaj Dejan Dragojević. Ja sam se uvek sprdao kroz život. Ne postoji osoba u Veterniku koja mi se ne javi, uvek su dolazili u moje smene. Bio sam budala na svoj način. Kako je krenuo rijaliti, modifikovao sam se zbog drugih. Mnoge stvari znače, prijatelji i otalo. Sinoć ne mogu da izbacim situaciju iz glave s Karićem. Ne mogu da mi ne budu drage neke osobe. Ali u rijalitiju mi je pre lakše bilo da budem go*nar. U početku me je nerviralo kad mi prilaze ljudi, ali sad se vraćam u život koji sam imao pre pet godina. Nikad neću zaboraviti Gastozovu facu i ovim putem mu se izvinjavam. Ja sam imao život i pre Dalile, a sveo se samo na to. Nekoliko meseci je pred nama, videćemo kakav je. Meni je stvarno žao svakog, ja se i tebi izvinjavam", izjavio je Dejan.

Vidi opis BILA MI JE ŽENA, A SAD VIŠE NE MOGU TAKO DA JE ZOVEM: Dejan priznao da je u šoku - progovorio o razvodu, imovini i bratu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 7 / 7

"Stefan je meni rekao da ti za poslednjih pet godina nisi imao kontakt ni sa jednom ženskom osobom", nastavio je Janjuš.

"Samo kad stanem na šalter neki ili u prodavnici. Čak ni s muškarcima nisam imao neku komunikaciju. I onda kad je krenulo ono sve, ne znam s kojom sam prvi put progovorio, ne znam šta da kažem. Nije zezancija, stvarno pet godina nisam komunicirao 1 na 1 sa ženskom osobom", zaključio je Dragojević.

"Da li misliš da su tebe i Davida te veze poremetile?", pitao je Janjuš.

"Može kao malo da se naglasi, ali mi smo sami krivi. Trebalo je mama da nas uhvati za ruku, pa on kao stariji brat, tako i tako, tako i tako, i udariš mi šamar. Ali svako je otišao na svoju stranu. Samog sebe sam okovao. Ne može neko da ti upravlja porodicom, ako ti je stabilna porodica", poručio je Dejan.