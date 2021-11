DETALJ KOJI JE ODUŠEVIO - SRPSKA KNJIŽEVNICA U SERIJI "SEKS I GRAD": Njen komentar upućen Keri Bredšo nasmejao sve! 

Njen roman čita niko drugi do slavna Keri Bredšo!

Nastavak čuvene serije "Seks i grad", pod nazivom "And Just Like That", premijerno će biti prikazan 9. decembra, a trejler najavljuje novo poglavlje s dobro poznatim i omiljenim likovima.

Sara Džesika Parker, koju svi dobro znamo kao Keri Bredšo, i dalje će nas voditi kroz život i "nove dvadesete", a zanimljivo je da će se u seriji naći i roman srpske književnice.

U pitanju je roman "Uhvati zeca" Lane Bastašić, koji je 2020. godine dobio Evropsku nagradu za književnost.

I u seriji ga čita niko drugi, do čuvena Keri!

U okviru jedne od scena u objavljenim trejlerima glavna junakinja, koju glumi Sara Džesika Parker, čita englesko izdanje romana, a to je objavljeno i na storijima zvanične Instagram stranice serije. Ispod romana piše "Selected by Sarah Jessica Parker for #andjustlikethat", što ukazuje na to da je glumica imala prilike da pročita ovaj roman.

Lana je na svojim storijima komentarom nasmejala sve:

"Nadam se da će mi Sara pokloniti nekoliko pari svojih cipela i platiti kiriju za tri meseca".

