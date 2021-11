HISTERIJA U DELTI! OBOŽAVAOCI "ODLIJEPILI" ZA MARAŠEM I BAĆOM! (VIDEO)

Sinoć je održana projekcija filma "Južni vjetar - Ubrzanje" u Cineplexx-u.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ogroman broj obožavalaca i publike je sinoć, uz vrisak i ovacije, dočekao glumce Miloša Bikovića i Miodraga Radonjića ispred Cineplexx-a u Delta sitiju.

Obezbjeđenje se borilo sa podivljalim fanovima i dalo sve od sebe da smiri situaciju da bi glumci nastavili sa davanjem izjava.

Posle više od tri godine isčekivanja, Maraš, Baća, Sofija i Luka se vraćaju u jednoj potpuno novoj i apsolutno neočekivanoj avanturi.

UBRZANJE je punokrvni bioskopski triler, a sam naslov nastavka već ukazuje na još dinamičniji i produkciono zahtijevniji film. Pun akcionih scena, neočekivanih zapleta i još dramatičnijih obrta, nastavak Južnog vjetra predstavlja avanturu, dramaturški kompleksniju i neizvjesnu.

Akcija počinje nakon uvodne trećine i traje gotovo bez prekida do odjavne špice: svaka sljedeća scena je zahtijevnija i spektakularnija od prethodne. Sve to do finala koje pomjera granice u produkciji, scenografiji, kaskadama…

UBRZANJE prati karijeru harizmatičnog Petra Maraša (Miloš Biković), glave mafije iz beogradskog podzemlja, koji u nastavku priče biva prinuđen da se ponovo vrati na ulicu i okrvavi ruke kada njegov rođeni brat upadne u nevolju.

POGLEDAJTE VIDEO: