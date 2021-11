SADA JE PRELEPA VODITELJKA, A RANIJE SU JE ZADIRKIVALI! Životna priča Marije Egelje - Bilo mi je krivo što sam drugačija

Jedna od najlepših voditeljki vremenske prognoze Marija Egelja (31) otkrila je da su je kao malu zbog jedne stvari stalno zadirkivali i da joj je zbog toga bilo jako krivo.

Izvor: Instagram/screenshot/marija.egelja

Iako je kao mala bila na udaru vršnjaka zato što se ne preziva na "ić", Marija kaže da danas to vidi kao prednost i nešto po čemu se razlikuje od drugih.

"Kad sam bila mala, deca su me zadirkivala jer se ne prezivam na 'ić' kao svi ostali. Tada mi je bilo krivo što se prezivam ovako, a onda sam shvatila da je to moja prednost jer sam i svojim prezimenom drugačija od drugih. Sigurno ga neću promeniti ni kada se budem udavala, mogu samo da dodam muževljevo na svoje", rekla je Egelja i dodala da planira samo jedan brak:

"Imam dečka i sve je u najboljem redu kada je moj ljubavni život u pitanju. Želim da kada se udam, to bude jednom i zauvek. Volela bih da imam dvoje ili troje dece, i dečaka i devojčicu".

Nije ni čudo što Marija ima ovakve želje kada je reč o potomstvu, jer je i ona odrasla uz pet godina starijeg brata Milana.

"Oduvek me je pazio i mazio. Naravno da smo se ponekad i svađali, kao i sva deca, ali to su uglavnom bile rasprave oko slatkiša. U kući smo igrali fudbal i košarku i kad god nešto slomimo, moja mama samo dobaci iz druge sobe: 'Znam da je to Marija uradila'. Možda delujem pitomo, ali sam kao mala bila pravi vragolan. Obožavala sam da budem u centru pažnje i tada se rodila moja ljubav prema ovom poslu", ispričala je Egelja.

U osnovnoj školi je uvek bila odličan đak, a nastavnici su primetili njene talente, pa su je slali na razna takmičenja.

"Ponekad mi je mama pisala sastave, jer sam više volela matematiku, ali uglavnom sam sve ostalo sama radila. Svaki dan kad se vratim iz škole, prvo uradim domaći, pa tek onda idem u parkić da se igram. Razredni starešina mi je predavao matematiku i on me je slao na republičko takmičenje u Nišu, gde sam osvojila treće mesto", pohvalila se lepa voditeljka.

U osnovnoj školi je zavolela i muziku i folklor. Igrala je u kulturno-umetničkom društvu 15 godina i proputovala pola sveta na turnejama.

"Sa devet godina sam počela da igram folklor, a već sa 12 godina sam putovala po čitavoj Evropi: Slovenija, Turska, Italija, Španija... Bilo mi je teško, jer na putovanjima nisam imala mamu, pa sam morala sama da naučim da šijem nošnju. Bila sam u prvoj postavi KUD 'Lazar Hrebeljanović' i imala sam odličnu ekipu. Onda se polako jedna drugarica udala, pa druga, treća i tako se rasulo društvo", ispričala je Marija Egelja i otkrila da će srednju školu pamtiti po prvim televizijskim koracima, ali i po ljubavi.

"Išla sam u Petu ekonomsku školu u Rakovici. I tamo sam se takmičila, ali ovoga puta u atletici. Trčala sam na 800 metara i dogurala do republičkog takmičenja. U srednjoj sam se prvi put i zaljubila, pa sam posle imala problem kako da raskinem tu vezu", otkrila je Marija Egelja.