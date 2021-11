MILICA I MENSUR SU ČISTI FEJK! ZNAM KAKO JE KAD ON VOLI, OVO NIJE NIŠTA: Mina žestoko potkačila maloletnicu! 

Mina Vrbaški smatra da Milica želi sve što ima veze s njom.

Bivša učesnica Mina Vrbaški, koja se pokajala zbog svoje prošlosti, i sadašnja Milica Veselinović, koju je publika u Zadruzi zapamtila kao maloletnicu budući da ima 17 godina, ne trpe se još od početka rijalitija.

Milica je pre ulaska u Zadrugu izjavila da neće biti kao Mina, a već drugog dana je legla u krevet s Mensurom Ajdarpašićem, Mininim bivšim dečkom.

Mensur je izjavio da ga Milica ne voli ni približno kao Mina, koja mu je to uZadruzi 3 dokazala, dok od sadašnje devojke često dobija samo hladnoću. Ovim povodom oglasila se i Mina.

"Milica i Mensur su čisti fejk! Ono što imam prilike da pogledam kad su njih dvoje u pitanju, samo takav zaključak mogu da donesem. To kako Mensur izgleda kada voli znam odlično i ovo što sada prezentuje nije ni blizu. I mislim da nije dobro što me toliko uvlači u dešavanja vezana za njihov odnos, sa devojkom posebno. Generalno se ne vidi hemija među njima, još kad Mensur počne da upoređuje i priča koliko smo se voleli, sve ono što pokušava da pokaže sa Milicom pada u vodu. Što se tiče Miličinog straha da bih se ja nešto mešala da sam tamo, tome nema mesta, jer je to završeno, s moje strane barem. Bolje da se posvete jedno drugom, možda se rodi veća ljubav među njima, nego da se bave Minom svaki dan i to što pokušavaju mene da okrive za svoje nesuglasice", smatra Mina.

"Od Milice me ne čudi ništa. Prvo sam u samom startu mislila da je mene pomenula kako bi skrenula pažnju na sebe, a sada mi je jasno da ona doslovce želi sve što je imalo veze sa mnom. Kako baš da joj se svideo Fran, da se smeška Caru i da prvu noć legne u krevet kod Mensura?! Svi vide da petlja i laže, dok Mensur figurativno rečeno vadi vruć kesten iz vatre. Pokušava da to opravda i vrlo je lagan. Sećam se koliko sam problema imala zbog pogleda u tuđe patike, a tek da ne pominjem situaciju koja se desila na moj rođendan u trećoj sezoni, kada je zbog običnog razgovora s jednim zadrugarom polomio pola kuće i sebi ruke, pa završio u zatvoru! Ne znam zašto svoj odnos baziraju na napadu mene i odbrani neodbranjivog!", zaključila je Mina.