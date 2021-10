IMAM 20 DEVOJAKA U SVOM JATU I JA NE RADIM! Zadrugarka o sumnjivim poslovima - Isplatim ih, ali se ne družim sa njima

Mima progovorila o poslu van rijalitija.

Učesnica Zadruge 5 Milana Šarac ispričala je priču iz svog poslovnog života, ali pritom nije otkrila čime se tačno bavi.

Rijaliti učesnica priznala je da se ne bavi sumnjivim poslom, ali da zna devojke koje to radi.

"Ja kad dođem tamo, družim se sa njihovim devojkama, isplatim sve najnormalnije, moj kum je tamo da ne pričam sad... Razumeš? Ja tamo ne bih smela da radim. Ja sam se tamo družila isključivo sa devojkama koje su odatle, ja sam okej sa devojakama koje dovedem, ali sam izlazila sa onima koje žive tamo", pričala je Mima.

"Posao taj, slušaj, da je dobar, radile bi domaće devojke", rekao je Lepi Mića.

"One samo tamo sede, ništa, gledala sam. One moraju da budu kući do 11, a muškarci do tada izlaze", pričala je Milana Šarac.

"Kada si u toj priči sa devojkama lakog morala, moraš da budeš iskrena i oprezna", govorio je Mića, dok je Milana pokušala da promeni, ali ju je on pitao:

"Koliko imaš devojaka u svom jatu, u toj priči?".

"Imam oko 20, nemam puno, dok neke imaju oko 200. Imam agenciju za promociju", odgovorila je Šarčeva.

