SKANDAL! KENAN UDARIO RIALDU?! Bivši par se svađao u kolima, očevidac tvrdi da je maneken zamahnuo rukom!

Maneken Kenan Tahirović navodno je fizički je nasrnuo na svoju bivšu devojku, pevačicu Rialdu Karahasanović, i to pred nekoliko očevidaca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Rialda i maneken Kenan Tahirović vezu su počeli u rijalitiju Zadruga. Veza nakon izlaska iz rijalitija nije dugo potrajala, a maneken je pevačicu ostavio preko Instagrama.

Sada neimenovani izvor tvrdi da se bivši par video kako bi razrešio nesuglasice, ali je tom prilikom navodno Kenan udario Rialdu.

Izvor lista Alo tvrdi da su njih dvoje su bili u automobilu koji je bio parkiran ispred jedne zgrade, a po njihovoj gestikulaciji jasno se videlo da vode žustru raspravu. U jednom trenutku, Tahirović je navodno udario Rialdu, nakon čega je nastala prava drama.

" Video sam da je uplakana i, iskren da budem, tek onda sam primetio da pored nje u kolima sedi onaj dečko iz Sarajeva sa kojim je bila u vezi dok su boravili u rijalitiju", rekao je izvor koji se zatekao na licu mesta i dodao:

"Čuo sam nju kako viče na njega, kao da se pravdala, a onda je i on povisio ton. U tom trenutku sam ugledao kako njegova ruka ide u pravcu njenog tela i jasno sam primetio da je došlo do fizičkog kontakta. Devojka je samo zanemela, a posle deset sekundi on je izašao iz automobila".

Ni Kenan ni Rialda se nisu oglašavali ovim povodom.