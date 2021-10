NEK ŽIKA KAŽE ZAŠTO MU ĆERKE NISU BILE NA NAŠEM VENČANJU! Evo u kakvim je Jelena sada odnosima sa njegovom decom

Jelena i Žika su u braku 13 godina, a pevačica nije bila u idiličnim odnosima sa njegovim ćerkama.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Članovi grupe Zana, Zoran Žika Živanović i Jelena Živanović na sceni su već skoro 40 godina, a u bračne vode upolovili su 2008. godine i u skladnom su braku od tada, bez ikakvih skandala i trzavica.

Svadbu su organizovali u tajnosti, 2008. godine, a pored toga što su krili lokaciju na kojoj će se venčati angažovali su i obezbeđenje kako bi se zaštitili od medijske pažnje. Ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi porodice i prijatelji, ali među njima nije bilo Žikinih ćerki iz prvog braka.

U intervjuu neposredno posle venčanja, Jelena je otkrila detalje svadbe kao i odgovor na pitanje zašto Marija i Tamara nisu bile prisutne.

"To morate da pitate Žiku", rekla je ona svojevremeno za "Svet"

Iako nije dala direktan odgovor, kako se u javnosti šuškalo, ćerke Zorana Živanovića nisu prihvatile maćehu na početku, međutim ubrzo prilike su se popravile i danas su u bojim odnosima nego ikada.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pre Jelene, Žika je bio u braku sa Verom, sa kojom ima ćerke Tamaru i Mariju. Vera je svojevremeno za domaće medije izjavila da je Žika započeo vezu sa Jelenom dok su njih dvoje još bili u braku.

"On nije hteo da prizna da me je dve godine lagao kako je išao u Poljsku, a bio je u Strahinjića Bana u njenom stanu", rekla je tada Vera, a Jelena i Žika ovo nikada nisu želeli da komentarišu.

Međutim, Žika je ovako prokomentarisao konstataciju da su se on i Jelena izborili za svoju ljubav: "Stvarno smo se izborili! Na tom putu najteže je bilo zaštititi one koji ništa nisu krivi, one koje ostavljaš. S ove distance mislim da smo kroz buru prošli dobro i da brod sada mirno plovi".

Izvor: TV Prva / screenshot