IVAN TASOVAC SE HRABRO BORIO SA RAKOM: Nesreće ga nisu zaobilazile, a ovako je otkrio da boluje od TEŠKE BOLESTI!

Ivan Tasvac je otvoreno govorio o bolesti.

Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije preminuo je večeras u svom domu u Beogradu oko 21 čas.

U svojim intervjuima rado je govorio o svom odrastanju i klaviru, ali je jednom prilikom otvoreno pričao i o tumoru koji je otkrio nakon pada u toku igranja košarke.

"Pao sam na košarci, povredio sam kičmu, nepokretnog su me preneli u bolnicu, snimili su me i pronašli da imam tumor na četvrtom pršljenu. Posle tri nedelje sam operisan. Da nisu pronašli, pitanje je šta bi bilo", rekao je on i dodao da je zahvat bio komplikovan i da je beskrajno zahvalan lekarima.

Usledio je, kako je govorio, oporavak kada je ponovo učio da hoda.

"Ne znam šta još mogu da kažem, ali sada primećujem jednu stvar. Dok pričam o filharmoniji, sa zadovoljstvom i lakoćom o tome govorim. A kad treba da se vraćam na priče od pre tri, deset ili sto godina, imam utisak da to nikog živog ne interesuje", pričao je Tasovac.

Govorio je i da je tada spoznao da nema potrebe gubiti vreme na pogrešne ljude i da je uvideo ko su mu pravi prijatelji.

"Posle toga krenete daleko opuštenije u svoj dalji život, sa manje ljutnje prema svima drugima", zaključio je tada na Kurir televiziji direktor Beogradske filharmonije.