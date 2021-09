ZA MENE JE SEKS KAO PRANJE ZUBA, MORA SVAKO JUTRO! Sestra slavne manekenke osvanula na sajtu za odrasle, pa šokirala!

O izjavi Loti Mos pričaju svi svetski mediji.

Izvor: Instagram/lottiemossxo/printscreen

Polusestra slavne manekenke Kejt Mos, Loti (23) osvanula je u svim svetskim medijima najpre zbog golipavih fotki kojima je preplavljen njen Instagram, a sada i zbog izjave o seksu koji je uporedila sa pranjem zuba.

Atraktivna plavuša nedavno je potvrdila svoju vezu sa muzičarem Tristanom Evansom iz grupe "The Vamp", a za medije je rekla i da imaju odnose svakog jutra.

"Da, radim na OnlyFansu i osećam kao da je to okarakterisano kao nešto prljavo i odvratno, ali seks je sjajna stvar. To bi trebalo da bude zabavno i lagano i dobra tema za razgovor. Svi ga imaju, pa zašto se toliko stidimo toga", rekla je ona za "The Sun".

"To je nešto što svi rade ujutru. Kada se probude, svi peru zube i svi imaju s*ks. Ne u isto vreme... pa, možda i da! Zavisi od položaja. Vrlo sam pozitivno nastrojena ka intimi", dodala je.