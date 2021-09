PROMENILA LIČNI OPIS ZA TRI GODINE, A I DALJE JE NIKO NEĆE! Mina osula paljbu po Maji Marinković - "Sa svima je spavala"

Nakon što je Maja Marinković brutalno odgovorila Mini Vrbaški na izjave da je ona savetovala Marijani Zonjić da se u rijalitiju ''zakači'' za Marka Janjuševiča Janjuša, bivša zadrugarka joj je uzvratila u svom stilu.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Maja Marinković gostovala je u jednoj emisiji u kojoj je potkačila Minu Vrbaški, nakon čega je ova rešila da se obračuna i usput je ponizi.

"Prevario ju je dečko, koji joj nije dečko, a brani je dečko koji je spavao sa njom od dečka, koji je isto spavao sa njom, a nije joj dečko... Je l' me za nju pitate? Pa šta reći o devojci koja je pokazala to što je pokazala, nekako mi je ispod časti, ali kad me već pitate reći ću vam ono što sam već i rekla, a to je da ona nema ništa svoje!", rekla je Mina i nastavila:

"Kopira druge devojke po oblačenju i stajlingu, prosto želi da bude neko drugi... Promenila je svoj lični opis za zadnje tri godine da ne liči na sebe što imamo prilike da vidimo po društvenim mrežama... Osoba koju nijedan muškarac nije priznao za svoju devojku, a kako imamo prilike da gledamo sada se svi ograđuju od nje... Prosto da nije smešno bilo bi žalosno", rekla je Mina.