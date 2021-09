TATA NAS ODVEDE NA BAZEN, A ONDA SA ŠVALERKOM ODE NA SEKS: Jeziva ispovijest silovane učesnice Zadruge!

Nakon saznanja koje je Mia Jovanović iznijela o teškom djetinjstvu i silovanju kroz koje je prošla sa samo dvanaest godina ukućani su komentarisali njeno izlaganje.

Izvor: Zadruga Official

Ispovijest učesnice Zadruge 5, Viktorije Mitrović, potresla je Srbiju kada je u rijalitiju otkrila da ju je silovao sveštenik kada je imala svega 12 godina, a sada je još jedna učesnica priznala svoje stravično iskustvo.

Mia Jovanović je u svojoj ispovijesti zadrugarima ispričala da je silovana kada je imala 15 godina, a njeni cimeri su zanijemeli od potresnih detalja.

"Moraš da se brineš o djetetu. Nije mi jasno kako majka nije primijetila dvije godine. Moja mama je sve primjećivala. Drugačije je odrastanje u različitim sredinama", rekla je Sanja, nakon čega se Miki ubacio i rekao "Ćuti, vidjećemo šta će o tebi isplivati".

"Jedno se desilo, a drugo je njen odnos sa roditeljima. Mi smo sa dvadeset prošli sito i rešeto i sada smo u rijalitiju", ubacio se Car.

"Svako dijete je imalo propust kod roditelja dok smo ovdje. Meni je krivo što ona nije na studijama. Ona je mogla da bude u Milanu sada, ima studio, medicina. Ona nije klošarka, ima obrazovanje i stav ", rekao je vidno uzbuđen Miki.

"Da li si živjela sa roditeljima sve vrijeme ili gdje si bila", pitala je Sandra Miju.

"Ja živim sa njima, ali preko ljeta uvijek putujem", odgovorila je Mia i nastavila:

"Što se tiče mojih roditelja. Ja imam ogorčenost prema njima. Oni za mene nisu roditelji. Mi smo u svađi. Moj otac je moj spoznor. Ja nemam emociju prema njima, davno su ugašene. Moja porodica je mala. Moj otac je moj sponzor zato što kada smo bile male sestra i ja smo išle sa njim na bazen sa njegovom ljubavnicom. Moja majka za to nije znala. Ja sam svojoj majci rekla za to. On je mene kupovao sa mnogim stvarima. Kupovao mi je sve i svašta. Ta žena je bila bogata, imali su s*ks u apartmanima dok se mi kupamo na bazenu. Ja sam svojoj majci to rekla", rekla je Mia.