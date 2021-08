PRVO VEČE CITY GROOVE FESTIVALA: SHILLER ODUŠEVIO PUBLIKU U PODGORICI

Njemački muzičar Schiller, čiji su albumi objavljeni u preko 27 zemalja, prvi put je sinoć imao priliku da nastupi u Crnoj Gori i to na festivalu City Groove.

"Vizionar koji svojom muzikom mijenja pravila, sinoć je postavio nove standarde kada je muzički šou u pitanju s obzirom na to da je publika uživala ne samo u audio, već i vizuelnom spektaklu", navodi se u izvještaju organizatora sa događaja sa otvorenih terena Bemax arene.

Za zagrijavanje pred Schillerov nastup bio je zadužen podgorički DJ Novak Radulović, nekadašnji član dua Vill&Vash. Iako je prije nekoliko godina sa svojim kolegom iz dua Adnanom Ademovićem nastupio na City Groove festivalu, ovoga puta Novak je svoj set prilagodio nastupu glavne zvijezde.

„Tokom pandemije sam otkrio noviju muziku i instrumente, obraćao više pažnje na prirodu i prirodni zvuk, skulpljao sam i snimao memove preko telefona, pa sam odlučio da započnem novi projekat, nešto što me je oduvijek ispunjavalo. Ne znači da će se ovaj moj trenutni pravac ostati takav kakav jeste, vjerovatno će se mijenjati jer umjetnost ne dozvoljava da budete statični ili konstantno isti, već da se mijenjate, a ne da pratite trendove“, pojasnio je Novak i dodao da je kad je u pitanju projekat Vill&Vash, njegov kolega Adnan samostalno nastavio da radi pod tim imenom.

Posebno mu je drago što je imao priliku da nastupi ispred Schillera.

„Za City Groove spremio sam sporiji tempo, nešto laganije s obzirom da Schilerov rad pratim pomno posljednjih godina, tako da znam kakva muzika je u pitanju. Nisam želio da svojim setom odskačem od toga, već sam se prilagodio glavnoj zvijezdi kako bih mu pružio uvertiru kakva dolikuje ovakvoj zvijezdi“, naglasio je Novak.

Vijest da dolazi Schiller dočekao je sa oduševljenjem.

„Posebno mi je drago bilo što sam dobio priliku da nastupam ispred njega. Dijeliti binu sa jednim takvim imenom je velika čast i privilegija. Uspjeli smo čak i da popričamo, bio je veseo i razdragan i jedva sam čekao da završim svoj set i uživo čujem Schillera“, ispričao je Novak.

Za razliku od njega, DJ Mr Lekka, koji je nastupio nakon glavne zvijezde, svoj set nije prilagodio Schilleru.

„Odradio sam svoj set kako sam planirao. To je bio set nakon glavne zvijezde festivala, tako da nema toliko težinu hoće li biti blisko njemu. Mnogo je bilo bitnije da DJ koji nastupa prije njega, to jeste Novak svoj set prilagodi“, nazao je Mr. Lekka.

„Bio sam raspoložen maksimalno, došao sam sa pozitivnom energijom i drago mi je što sam uspio da je prenesem na one, koji su uprkos kasnim satima ostali do kraja“ zaključio je on.

Drugo veče City Groove festivala počeće na istom mjestu od 21 sat, a polučasovnu priliku dobili su cetinjski gimnazijalci koji čine bend Prizma. Nakon njih, od 21.30 će nastupiti ansambl Toć, dok će od 22.30 binu preuzeti regionalna zvijezda - Toni Cetinski.

Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti u svim Minhen pabovima u Podgorici, kao i na biletarnici Bemax arene.

Za ulazak na festival, poštujući propisane epidemiološke mjere, može se ući uz propisana četiri uslova - dokument da je osoba prebolovala Kovid-19 i da je od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa prošlo najmanje 15, a najviše 180 dana, dokument koji dokazuje da je osoba primila najmanje jednu dozu vakcine protiv Kovida-19, negativan PCR test na koronavirus ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski brzi test-BAT ne stariji od 48 sati.

Za one koji nemaju neki od propisanih dokumenata, organizatori su obezbijedili brze testove koji će se raditi u prostorijama u kojima je bio punkt za vakcinisanje u sklopu kompleksa Bemax arene. Cijena brzog testa je pet eura.