PET NOVIH FILMOVA U CINEPLEXX-u (REPERTOAR)

Od sjutra na repertoaru bioskopa Cineplexx Delta City naći će pet novih filmova

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

- ESCAPE ROOM 2: BEZ IZLAZA – Zamršene zagonetke i uzbuđenja u sobi za bijeg koje je postavio reditelj Adam Robitel.

Nova priča prati šestoro neznanaca koji dolaze u situaciju koja izmiče njihovoj kontroli i koji moraju da se udruže da bi otkrili tragove koji će ih spasiti ili će umrijeti. U potpuno novim okruženjima, oni shvataju da je svako od njih već jednom učestvovao u toj smrtonosnoj igri.

Film u sebi ima elemente ranije izašlih horora kao što su filmovi The Cube, Saw ili Cabin in the Woods što nisu nimalo loše reference sa malim dodatkom naučne fantastike u odnosu na dizajn i na sveprisutnu kontrolu nad protagonistima filma.







- STILVOTER – Film prati priču radnika na naftnoj bušotini( Met Dejmon), koji putuje u Marsej da posjeti svoju otuđenu ćerku koja je u zatvoru zbog ubistva koje tvrdi da nije počinila. Suočen sa jezičkim barijerama, kulturološkim razlikama i komplikovanim pravnim sistemom, Bil sprovodi ličnu misiju da oslobodi ćerku. U tom procesu sprijateljuje se sa lokalnom ženom i njenom malom ćerkom i kreće na lično putovanje razotkrivanja i većeg osjećaja pripadnosti svijetu.









- SJEĆANJA – Rebeka Ferguson i za Oskara nominovani Hju Džekman, nakon uspješnog muzikla Najveći šoumen, ponovno zajedno u priči koja će vas odvesti na putovanje kroz sjećanja.

Nik Banister (Hju Džekman), privatni istražitelj uma, kreće se primamljivim ali mračnim svijetom prošlosti pomažući svojim klijentima da pristupe izgubljenim uspomenama. Živeći na kraju potonule obale Majamija, život mu se zauvijek mijenja kada preuzme novu klijentkinju Mej (Rebeka Ferguson). Jednostavno pitanje izgubljenog i pronađenog postaje opasna opsesija. Dok se Banister bori da pronađe istinu o Mejinom nestanku, otkriva nevjerovatnu zavjeru i na kraju mora odgovoriti na pitanje: koliko daleko biste išli da zadržite one koje volite?







- VELIKA BIJELA AJKULA – Napeta morska avantura producenata filma Greben, koja se brzo pretvara u pravu noćnu moru daleko od obale. Zabavan let do udaljenog koralnog ostrva pretvara se u pravu noćnu moru za pet putnika kada im se hidroavion pokvari u čudnoj nesreći i kada se nađu zarobljeni na splavu, 160 kilometara od obale, a ajkule vrebaju ispod površine.









- UKRATKO – Nova ljubavna komedija na repertoaru Cineplexxa.

Romantika, komedija i putovanje kroz vrijeme –sve to u jednom filmu! Tedi se budi jutro nakon svog vjenčanja i otkriva da može da putuje kroz vrijeme, tako što na svakih nekoliko minuta prelazi u narednu godinu svog života.









Bioskopski program 19.08 – 25.08.2021.

ESCAPE ROOM 2: BEZ IZLAZA

Radni dani: 18:45, 20:30, 22:15

Vikend: 18:45, 20:30, 22:15

STILVOTER

Radni dani: 21:15

Vikend: 21:15

SJEĆANJA

Radni dani: 20:15, 22:30

Vikend: 20:15, 22:30

VELIKA BIJELA AJKULA

Radni dani: 20:00

Vikend: 20:00

UKRATKO

Radni dani: 19:15

Vikend: 19:15

GLAVNI HEROJ

Radni dani: 18:00

Vikend: 14:15, 18:00

GLAVNI HEROJ 3D

Radni dani: 16:00, 20:45

Vikend: 12:00, 16:00, 20:45

DNEVNIK IZ GVATANAMA

Radni dani: 21:45

Vikend: 21:45

PATROLNE ŠAPE FILM sinhronizovano

Radni dani: 14:45, 15:45, 17:30

Nedjelja: 11:15, 12:15, 14:00, 15:45, 17:30

ODRED OTPISANIH: NOVA MISIJA

Radni dani: 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

Vikend: 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

AVANTURA U DŽUNGLI

Radni dani: 18:15

Vikend: 18:15

AVANTURA U DŽUNGLI 3D

Radni dani: 15:30

Vikend: 15:30

STARI

Radni dani: 16:30

Vikend: 16:30

NEUKROTIVI SPIRIT sinhronizovano

Vikend: 11:45, 13:15

SVEMIRSKI BASKET: NOVO NASLEĐE sinhronizovano

Radni dani: 15:15, 17:45

Vikend: 11:30, 13:45, 15:15, 17:45

LUKA 2D sinhronizovano

Radni dani: 13:30

Vikend: 13:30