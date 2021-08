NICK CAVE I THE BAD SEEDS STIŽU NA EXIT 2022!

Veliki Nick Cave i njegovi The Bad Seeds su prvi potvrđeni hedlajneri 21. izdanja EXIT festivala, koji će biti održan od 7. do 10. jula 2022. godine.

Izvor: EXIT Festival

Jedan od najoriginalnijih i najuticajnijih bendova na svijetu, predvođen neuništivim rok propovjednikom zagrmjeće sa glavne bine festivala u petak, 8. jula i, nakon nezaboravnog nastupa grupe The Cure, nastaviti niz gostovanja istorijskih gitarističkih imena na Exitu.

Njihovi nastupi, intenzivni i glasni, nabijeni snažnim emocijama i harizmom uvijek su više od običnog koncerta, a nerijetko i od same muzike, što ih čini idealnim hedlajnerima za početak nove ere dvostrukog evropskog festivalskog šampiona. Prodaja jednodnevnih ulaznica za 8. jul, kada nastupa Nick Cave, počinje danas!

„Ovogodišnjim istorijskim izdanjem, kojim je započeo povratak velikih festivala na svjetsku scenu, EXIT je pokazao da je snaga jedinstva i volje jača i od najvećih prepreka koje su prijetile da nas razdvoje i ove godine. Takođe, dokazali smo da postoji način da se veliki festivali bezbjedno organizuju, čak i tokom pandemije. I dok priča o čudu koje se desilo na našoj magičnoj tvrđavi i dalje obilazi planetu, s velikim optimizmom gledamo na 2022, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture. Vjerujemo da nema boljeg načina da najavimo ovako značajno izdanje, nego s jednim od najvećih rokenrol umjetnika ikada“, rekao je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.



Biografija Nick Cave-a bi i običnom umjetniku dala dovoljno „goriva“, a kamoli jednom od najvećih rok pjesnika u istoriji. Posle gotovo 50 godina karijere, započete još davne 1973. osnivanjem benda The Boys Next Door, Nick Cave važi za otjelotvorenje rock’n’rolla, osobu koja je duboko uticala na istoriju popularne kulture i njena najveća dostignuća. Muzički obrazovan i talentovan, Nick je oduvijek želio da se bavi rokom zato što je, kako kaže, on revolucionaran i ima moć da promijeni ljude.

Prema sopstvenom priznanju, na samom početku veliki uticaj na njegov rad imali su američki rokeri, kao i britanski bend Jethro Tull, što mu je pomoglo da razvije prepoznatljivi lični stil, koji se kroz godine mijenjao, kako zvukom, tako i pristupom građenju pjesama.

Sa Bad Seeds-ima se spojio 1983, nakon raspada kultnih The Birthday Party, i stvorio, prema pisanju medija, jednu su od najznačajnijih pojava u eri post-panka i alternativnog roka, od 80-ih do danas. Kroz gotovo četiri decenije rada, grupa je objavila 17 studijskih albuma, a teško je odrediti koji je imao veći uticaj. Furiozne 80-te i 90-te obilježila su izuzetna izdanja poput „From Her To Eternity“, „Good Son“, „Henry’s Dream“ i „Let Love In“, sjajno zaokružena ponajboljim live albumom tog perioda, „Live Seeds“ iz 1993. godine. Komercijalni uspjeh i svojevrsnu prekretnicu označio je „Murder Ballads“, prilično krvava zbirka pjesama i njihovo najprodavanije izdanje do danas. Već sljedeći korak pokazao je svu raskoš Cave-ovog ogromnog talenta u najmirnijoj, ali i najemotivnijoj pjesmarici dotad – „The Boatman’s Call“.

Sljedeći albumi, ništa manje genijalni „No More Shall We Part“, „Nocturama“ i „Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus“ donijeli su, između ostalog, i razlaz sa dva uticajna člana benda, Mickom Harveyem i Blixom Bargeldom, nakon čega se kao Cave-ov glavni saradnik istakao multiinstrumentalist Warren Ellis, sa kojim je pokrenuo i bend Grinderman, i prošle godine realizovao odličan projekt „Carnage“.

Poslednja i još aktuelna faza rada benda počela je prije 15 godina i rezultirala sa četiri apsolutna remek-djela od kojih je svaki osvojio nove kreativne vrhunce: „Dig, Lazarus, Dig!!!“, „Push The Sky Away“, „Skeleton Tree“ i dvostruki „Ghosteen“ iz 2019.

Petrovaradinska tvrđava vidjela je Nick Cave-a dva puta. Prvi put 2011. sa Grindermanom, a 2013. sa Bad Seedsima i oba puta, kroz moćne i glasne svirke, pokazala svu neraskidivost veza koju ima s fanovima sa ovih prostora. U regionu je nastupio više od deset puta, a 8. jula 2022. vraća se kao prvi headliner Exita, čija su proslava 20. godišnjice, kao i činjenica da je bio prvi veliki evropski festival ovog ljeta jedna od najvažnijih muzičkih vijesti 2021. godine.

Od 3. septembra 2021. kreće redovna prodaja jednodnevnih i četvorodnevnih ulaznica za EXIT festival 2022, na oficijalnom festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mjestima i online na stranicama Gigstixa