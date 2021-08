MARKO LUIS na „Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“

Marko Louis, poznati srpski muzičar nastupa ovog četvrtka, 12. avgusta, na “Somersby Summer Jam at The Capital Plaza” sa početkom u 21h.

Louis, koji je osim velikog talenta za muziku od oca Ljubiše Stojanovića Louisa naslijedio i nadimak, voli da kaže da svojom muzikom briše granice, i geografske i one u glavi. On je veoma talentovan muzičar, koji je nakon brojnih nastupa u raznim beogradskim bendovima odlučio da započne solo karijeru prije par godina.



Dobro je poznat po svojim energičnim i nezaboravnim živim nastupima. Ta živa energija utkana je u muziku svih njegovih albuma: “Beskraj”, “Uživo Dob 2017”, “Euridika”, “Shine on me”, te prošlogodišnji “Sloboda“. Sarađivao je sa neobičnim muzičarima iz cijelog svijeta, pjevao na izmišljenim jezicima, spajao nespojive žanrove, a ostao vjeran emociji koju je dobio svojim prezimenom.



Posljednjih godina Marko Louis se kvalitetom i drugačijim zvukom potpuno izdvojio na regionalnoj muzičkoj sceni. Dokaz da je u tome uspio je njegov originalan spoj soula, r’n’b, popa, kao i nekih elemenata balkanske i orijentalne kulture. Marko je danas jedan od predvodnika novog muzičkog talasa koji donosi znatno kvalitetniju muziku od one koja je preuzela primat, rame uz rame sa Božom Vrećom, Vasilom Hadžimanovim i Vukašinom Markovićem.



„Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“ održava se u julu i avgustu u atrijumu The Capital Plaza kompleksa, nudeći sjajnu atmosferu za brojne posjetioce, dovodeći i ove godine poznate izvođače i bendove iz regiona i Crne Gore. Tokom dva mjeseca, ljubitelji dobre muzike uživaće u 18 koncerata. Izvođači angažovani ovog ljeta su vrlo respektabilni u svijetu popularne muzike: Neša Galija, Marko Louis, Marijana Zlopaša, Blackberries, Positive band, The Grupa, Marija Mikić, Duo Intime, Sanja i Mija, Acoustic Hotspot, te Milica i Dejan. Organizatori ovogodišnjeg „Somersby Summer Jam at The Capital Plaza“ su The Living

Room, The Capital Plaza, Elit i Hard Rock Café.