KAKO JE SERGEJ PROZVAO KOLEGE JER SU IGRALE U "PORODIČNOM BLAGU"! Svirate nešto ku*cu, ja ne bih igrao u TIM SRANJIMA!

Sergej Trifunović je bio ljut na Vojina Ćetkovića, Natašu Ninković i Nebojšu Glogovca jer su prihvatili da igraju u seriji "Porodično blago".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Na RTS ovih dana još jednom možemo gledati reprizu serije "Porodično blago".

Bila je to jedna od onih serija koje su u zvezde vinule mnoge do tada neafirmisane mlade glumce poput Vojina Ćetkovića i Nebojše Glogovca. Mada iskreno, Glogovac je iza sebe već imao film "Ubistvo s predumišljajem", ali kako to obično biva prava popularnost se često pre svega stiče u TV serijama.

Tako je bilo i sa pomenutim "Porodičnim blagom". S druge strane, Glogovčev kolega i partner upravo iz pomenutog filma "Ubistvo s predumišljajem", Sergej Trifunović, u jednom intervjuu je rekao da je bio ljut na njega, Ćetkovića i Natašu Ninković jer igraju u toj seriji.

"Mene, iz nekog razloga, niko nikad nije zvao da igram u tim serijama. Daleko od toga da bi ja pristao da igram... Kao što svi pričaju o Državnoj bezbednosti i o vrbovanju za stranke... Mene niko nije zvao ni iz jedne stranke da im pristupim, niko mi nije prišao iz DB za ne znam šta, kao što me eto niko nikad nije zvao za te serije. Ja sam u to vreme bio i jako besan na Natašu Ninković, Glogovca i Ćetkovića jer su igrali u njima", rekao je svojevremeno Trifunović za Kurir.

Po sopstvenom priznanju Sergej im je svojim kolegama rekao da oni prostituišu glumačku profesiju.

"Rekao sam im - vi prostituišete našu profesiju. To je iz moje perspektive tad bila čista prostitucija. "Porodično blago", mislim nešto svirate ku*cu... Ja sam bio ljut. Sad sam blaži malo prema tome, ali i dalje ne bih igrao u takvim sranjima. Mislim sranjima... Neću da vređam nikoga, ljudi moraju da žive od nečega. Ćetković je izgazio sve te serije i na kraju postao odličan glumac. U svakom slučaju mnogo im hvala što me nisu zvali da igram u tim serijama. Vrlo sam srećan zbog toga", rekao je Trifunović.

Inače Ćetković je u jednom TV gostovanju rekao da mu je reditelj Aca Đorđević rekao da kako god bude odigrao ulogu Branda ono što mu sleduje je velika popularnost. I to se i desilo. Inače, Vojin je želeo da u toj seriji bude rukometaš pre nego fudbalski golman ali nije moglo.

"Kada sam došao na probno snimanje 'Porodičnog blaga', a imao sam 27 godina, pitali su me da li znam da branim. Naravno, rekao sam, jer sam branio za školu, mali fudbal, istina kratko i smešno. Kako sam igrao rukomet, pitao sam da li Brando može da bude rukometaš. Objasnili su da ne može jer je u seriji 'Bolji život' Vesna Trivalić igrala rukometašicu i da mora da bude fudbaler", rekao je svojevremeno Ćetković.