IMAM ŽENU KOJA PEGLA, A SPREMAČICI SAM MORALA DA DAM OTKAZ: Aleksandra pokazala krš u stanu - "Sve je spalo na mene"

Aleksandra Subotić otkrila šta voli i ne voli da radi od kućnih poslova i zašto je dala otkaz spremačici

Nekadašnja rijaliti učesnica Aleksandra Subotić živi sa partnerom Petrom Raspopovićem i djecom Magdalenom i Jovanom u elitnom dijelu Novog Sada. Ona otkriva da je dom uređivao suprug.

U luksuznom stanu sve je sređeno do poslednje sitnice, a kako je rekla Aleksandra trudi se da dom drži urednim, iako nema pomoć žene koja bi joj održavala higijenu stana.

"Nisam se uopšte bavila uređenjem stana. To je moj momak sve radio. On je više nego sposoban, pa se razumije i u to. Nekada kada sam mislila da se dopisuje sa nekim, u odrazu ogledala, vidim da gleda namještaj. Sam smišlja kako da uredi dom i dobro mu ide. Jedino sam mu pomogla da smislim kako da kuhinja izgleda sa led svijetlima. Ono što volim da kupujem jeste posteljina, cvijeće, escajg, čaše, šerpe", rekla je Aleksandra Subotić.

Iako su njeni pratioci na društvenoj mreži Instagram, gdje često objavljuje fotografije stana, ostali u šoku kada je Aleksandra objavila da do sada nikada nije peglala, ona je objasnila zašto je to tako:

"Imam bebisiterku koja mi pegla stvari. Ali pošto ona nije tu dvije nedelje ja sam morala da peglam. Momak svoje stvari nosi u vešeraj, a ja imam većinu garderobe koja se ne pegla. Ako nosim nešto elegantno, onda to neko sredi. S peglom se do sada nisam družila, ali mi se jako dopalo, pa sam opeglala sve, pa čak i donji veš".

Prema njenim riječima, postoji samo jedan posao u stanu koji je mrzovoljno obavljala.

"Najviše sam mrzjela pranje sudova. To mi je bilo najodvratnije, dok nije stigla mašina za suđe. Gledala sam da izbjegavam što više do poslednjeg momenta. Onda kada se nagomila suđe, operem ga odjednom i bude mi lijepo. I kada neko uzme čašu meni to bude katastrofa. Jedno vrijeme sam uvela pravilo da svi pijemo iz limenke, samo da se čaše ne bi prljale. Sada imam mašinu za suđe i suđe odmah ubacim u nju. Inače, ništa me ne mrzi da sređujem po stanu. Volim da mi je kuća sređena i da je čist prostor. Jer prljava kuća me asocira na depresiju, bolest i probleme. Tako da sebi to ne bih dozvolila "

Ono s čim se može pohvaliti je spremanje jela.

"U kuhinji se snalazim sjajno. Doručak mi je specijalnost, kao i kafe. Kuvam i za svoju djecu ono što je nepohodno i za muža kada mu se jede moja kuhinja. Ali ispod nas ima šest restorana pa svratimo kada ja ne mogu da stignem. Za osnovne stvari u kuhinji sam sjajna. Mogu reći da sam mnogo bolja domaćica nego što ljudi misle. Volim da se pravim da ništa ne znam, da ljude iznenadim".

Aleksandra je nedavno na Instagram storiju objavila sliku nesređene dnevne sobe i poručila da "čeka čistačice", a sada i otkrila zašto nema ženu koja bi joj pomagala oko sređivanja stana.

"Imala sam pomoć, ali sam doživjela jako negativno iskustvo prije dvije nedelje, kada su u pitanju stvari moje djece. Isto tako, dešavalo se ranije da mi ne srede kuću kako treba ili da neke stvari fale. Dosta garderobe mi je nestalo. Nisam našla pravu ženu kojoj bih prepustila sređivanje kuće, pa je sve spalo na mene. Ali nemam problem s tim. Kada svakodnevno održavam to bude dobro. Ali sam svakako u potrazi za novom spremačicom".