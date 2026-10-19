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Anđela Đuričić izazvala tuču u Eliti: Obezbjeđenje opkolilo Bijelu kuću, hitan prekid programa na Pinku

Anđela Đuričić izazvala tuču u Eliti: Obezbjeđenje opkolilo Bijelu kuću, hitan prekid programa na Pinku

Autor Ana Živančević
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Anđela Đuričić se našla u centru sukoba u Eliti, dok su Miljana Kulić i Jasenka Cindrić razmjenjivale uvrede. Obezbjeđenje je hitno intervenisalo.

Anđela Đuričić izazvala tuču u Eliti Izvor: Youtube printscreen/ Zadruga

Nekadašnje drugarice Miljana Kulić i Jasenka Cindrić žestoko su zaratile u Bijeloj kući. Jasenki je očigledno prekipjelo nakon dužeg vremena, pa je pred svim cimerima ušla u otvoren i žučan sukob sa Miljanom.

Tokom rasprave pljuštale su teške uvrede, a Kulićka je u svom prepoznatljivom stilu počela da provocira bivšu prijateljicu da fizički nasrne na nju:

"Ajde, udari me",  ponavljala je Miljana u prolazu.

"Osam puta sam ti se izvinila, ovo ti je poslednji put! Nisam rekla da si najljepša, niti si mi najljepša niti najbolja. Napravila si budalu od mene, a sad hoćeš mene i Anđelu da razdvojiš", razdrala se Jasenka na sav glas.

U čitavu dramu ubrzo se umiješala i Anđela Đuričić, koja je u ovom haosu na kraju izvukla najdeblji kraj.

Podsjetimo,  nakon toga Anđela Đuričić nakratko je napustila imanje u Šimanovcima jer je morala da ode na ljekarski pregled radi redovne kontrole i skidanja konaca nakon nedavnog hirurškog zahvata.

Kako je ovaj korak neophodan dio njenog postoperativnog oporavka, na kratko je izašla iz rijalitija kako bi stručnjaci obavili sve što je potrebno.

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Tagovi

anđela đuričić Elita tuča

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