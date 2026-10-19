Anđela Đuričić se našla u centru sukoba u Eliti, dok su Miljana Kulić i Jasenka Cindrić razmjenjivale uvrede. Obezbjeđenje je hitno intervenisalo.
Nekadašnje drugarice Miljana Kulić i Jasenka Cindrić žestoko su zaratile u Bijeloj kući. Jasenki je očigledno prekipjelo nakon dužeg vremena, pa je pred svim cimerima ušla u otvoren i žučan sukob sa Miljanom.
Tokom rasprave pljuštale su teške uvrede, a Kulićka je u svom prepoznatljivom stilu počela da provocira bivšu prijateljicu da fizički nasrne na nju:
"Ajde, udari me", ponavljala je Miljana u prolazu.
Anđela Đuričić izazvala tuču u Eliti: Obezbjeđenje opkolilo Bijelu kuću, hitan prekid programa na Pinku
"Osam puta sam ti se izvinila, ovo ti je poslednji put! Nisam rekla da si najljepša, niti si mi najljepša niti najbolja. Napravila si budalu od mene, a sad hoćeš mene i Anđelu da razdvojiš", razdrala se Jasenka na sav glas.
U čitavu dramu ubrzo se umiješala i Anđela Đuričić, koja je u ovom haosu na kraju izvukla najdeblji kraj.
Podsjetimo, nakon toga Anđela Đuričić nakratko je napustila imanje u Šimanovcima jer je morala da ode na ljekarski pregled radi redovne kontrole i skidanja konaca nakon nedavnog hirurškog zahvata.
Kako je ovaj korak neophodan dio njenog postoperativnog oporavka, na kratko je izašla iz rijalitija kako bi stručnjaci obavili sve što je potrebno.
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Anđela Đuričić
Anđela Đuričić Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
Anđela Đuričić Elita 10
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