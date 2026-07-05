Voja Brajović svojevremeno je otkrio koliki mu je bio honorar.

Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal

Glavni glumci kultne domaće serije "Otpisani", Voja Brajović (Tihi) i Dragan Nikolić (Prle), na početku snimanja suočavali su se sa velikim finansijskim poteškoćama.

Prema riječima Voje Brajovića, od prvog honorara nijesu imali ni za hljeb, dok su u to vrijeme kaskaderi zarađivali znatno više od njih jer su bili plaćeni za svaki pad.

Reditelj Aca Đorđević im je prvobitno ponudio milion dinara po epizodi.

Vidi opis Koliko su Voja Brajović i Dragan Nikolić zaradili od "Otpisanih": Od honorara nisu imali ni za hleb, pa uzeli milione Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 4 / 4

Brajović i Nikolić se nisu zadovoljili ovom ponudom, te su uspjeli da ispregovaraju honorar od čak 2.300.000 dinara po epizodi, što znači da su od druge sezone obojica zaradila po 30 miliona dinara.

Kružile su razne glasine

Kada su saznali da je čuveni glumac Pavle Vuisić pristao da snima za 20 miliona dinara, Tihi i Prle su pokazali veliku kolegijalnost.

Vidi opis Koliko su Voja Brajović i Dragan Nikolić zaradili od "Otpisanih": Od honorara nisu imali ni za hleb, pa uzeli milione Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV Serije - Zvanični kanal Br. slika: 4 4 / 4

Tražili su od direktora serije Mladena Todića da i Vuisiću izjednači honorar na 30 miliona, zaprijetivši da će se u suprotnom "opasno naljutiti".

Na kraju je njihov zahtjev uvažen, Pavle Vuisić je dobio veći honorar, nakon čega je snimanje druge sezone moglo da počne.