Većina nije čula za ovu seriju, a ima ocjenu skoro 100%: Netfliksov horor zaludio svijet, traže treću sezonu

Autori serije ranije su govorili o mogućnosti snimanja treće sezone, a scenaristkinja je priznala da postoji veliki pritisak oko toga.

Izvor: Netflix

Južnokorejska horor serija "Kingdom", koja ima visoku ocjenu od čak 98% na Rotten Tomatoesu, oduševila je gledaoce širom svijeta, ali i dalje nije poznato da li će dobiti svoju treću sezonu – i to čak četiri godine nakon emitovanja poslednje epizode. Nakon dvije uspješne sezone i jednog specijala (Ashin of the North, 2021), fanovi sada sa nestrpljenjem mole za nastavak serije.

Radnja serije

U seriji glume Džu Dži-hun, Be Do-na, Kim Song-gju i Kim He-džun, a radnja je smještena u izmišljenom kraljevstvu u kojem počinju da kruže čudne glasine o bolesnom kralju. Dok se situacija izmiče kontroli, prijestolonasljednik postaje jedina nada naroda u borbi protiv misteriozne bolesti koja se širi zemljom.

Kingdom | Official Trailer [HD] | Netflix Izvor: YouTube

Od samog početka, Kingdom je izazvala veliko oduševljenje publike – spoj političke intrige, napetosti i zombija u istorijskom kontekstu osvojio je kako gledaoce, tako i kritiku. Ipak, četiri godine nakon poslednje epizode, publika još uvijek čeka zvanične vijesti o trećoj sezoni.

“Treća sezona mora da se desi!”

Ljubitelji serije izražavaju svoje nezadovoljstvo i nestrpljenje na društvenim mrežama.

"Brate, upravo sam se sjetio... još uvijek nismo dobili treću sezonu Kingdoma. Šta se dogodilo? Ne zezam se, ovo je bolje od 99.9% drugih Netflixovih originala. Ako ne donesu nastavak i spin-off, bacam još nekoliko kletvi na Netflix", "Odlična priča! Zanimljiv i uvjerljiv razvoj likova i motivacija. Trebam još!"

Na Redditu se takođe mogu pronaći brojni komentari i preporuke:

"Kingdom je korejska zombi drama. Dinamična do maksimuma. Najbolje što sam gledao s tematikom zombija. A svi nose i super kul šešire."

Izvor: Netflix

Autorka serije o nastavku

Autori serije ranije su govorili o mogućnosti snimanja treće sezone, a scenaristkinja Kim Eun-hi priznala je da postoji veliki pritisak oko toga.

"Lagala bih kad bih rekla da nema pritiska. On je neizbježan u ovom trenutku. No istovremeno mislim da je gotovo nemoguće stvoriti nešto što će se svidjeti baš svima, ako to pokažete stotini različitih ljudi", rekla je ona u intervju za "Philstar".