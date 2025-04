Stiže nova porcija "Se*sa i grada": Keri Bredšo i u pedesetima piše o ljubavi u Njujorku, prijateljstvu i odnosima

Najavljena je treća sezona "And Just Like that..."

Izvor: Youtube printscreen / Max

Treća sezona imaće 12 epizoda, i prati Keri, Mirandu, Šarlot, Sejmu i Lisu dok se suočavaju sa komplikovanom stvarnošću života, ljubavi, se*sa i prijateljstva u pedesetim godinama u Njujorku.

Premijera treće sezone serije "I tek tako..." ("And Just Like That..."), čiji je producent Majkl Patrik King, biće 30. maja na striming platformi Max.

Pogledajte trejler:

I tek tako trejler za 3. sezonu Izvor: Youtube / Max

Seriju "I tek tako..." razvio je i izvršno producirao Majkl Patrik King, zajedno sa izvršnim producentima Džonom Melfijem, Sarom Džesikom Parker, Kristin Dejvis, Sintijom Nikson, Džuli Rotenberg, Elisom Zuricki i Suzan Fejls-Hil. HBO seriju "Se*s i grad" kreirao je Daren Star prema knjizi "Se*s i grad" Kendis Bušnel.

Kada smo poslednji put videli Saru Džesiku Parker kao Keri Bredšo u finalu druge sezone, koje je emitovano u avgustu 2023. naručila je kosmopoliten na plaži u Grčkoj. Danas je Max konačno otkrio datum premijere treće sezone, uz prvi pogled na nove epizode.

Keri Bredšo Just like that druga sezona završna scena

Izvor: Youtube printscreen / all web series

Na kraju druge sezone, Keri je odlučila da se oprosti od svog legendarnog stana u elitnom delu Menhetna, u kojem je živjela tokom serije "Se*s i grad", i u koji se vratila u prvoj sezoni "And Just Like That", nakon smrti najveće ljubavi Zverke (Kris Not). Prije nego što se preselila, organizovala je poslednju večeru u tom stanu, oprostivši se na neko vrijeme od Ejdana (Džona Korbeta), koji ju je zamolio da ga sačeka čak pet godina, dok ne odgaji djecu u Virdžiniji.

Da li će se Ejdan vratiti u nastavku, saznaćemo uskoro...

U međuvremenu, prisetimo se slavne ženske družine: