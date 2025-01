Maloletnik iz Zadruge na sajtu za odrasle: Kači eksplicitne slike i kaže "pa, šta ako nemam 18"

Diskvalifikovani učesnik rijalitija Zadruga Elita Andrej Savković, progovorio o učešću, diskvalifikaciji i sajtu za odrasle

Pre samo nekoliko dana iz rijaliti programa “Elita“ odlukom produkcije diskvalifikovan je maloletni učesnik Andrej Savković, a kako je navedeno u saopštenju on će biti tužen i moraće da plati kaznu od 50.000 evra.

Nakon napuštanja Bele kuće, Savković se uputio u Nemačku gde ga je čekala njegova porodica koja tamo i živi, a on se sada prvi put oglasio nakon diskvalifikacije i otkrio kako sada gleda na sve što je iza njega.

"Imam odličan osećaj i drago mi je što sam diskvalifikovan i produkcija je odlično odlučila. Smatram da nisam bio dovoljno psihički spreman za sve i doživljavao sam prebačaje i imao sam nekada bes i agresiju. Sve sam uradio Urošu, da ne bi došlo do onoga što se desilo sa Munjom da moram da ga udaram ili nešto slično. Drago mi je što sam diskvalifikovan", rekao je Andrej otkrio da se uskoro vraća na sajt za odrasle na kojem je objavljivao eksplicitne slike pre ulaska u rijaliti.

"Sredinom marta otvaram ponovo tu aplikaciju. Što se tiče toga što se maloletan fotografišem, to radim jer ja to želim. Tu nema ništa loše i pogrešno, kakva je razlika da li imao osamnaest ili ne? Radim to što radim i nikome ne štetim i vraćam se u martu", zaključio je on.

