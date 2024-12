Umro je nakon što mu je prostitutka u koju je bio zaljubljen prenijela HIV: Ova pjesma ima posebno značenje

Pjesma je zapravo posvećena Žikinom prijatelju, koji je preminuo od AIDS-a.

Izvor: Printscreen/YouTube

Pjesma "Ko me terô da te volim", koju mnogi pjevaju, naročito kada im je srce slomljeno, nosi tešku životnu sudbinu koja nije odmah očigledna. Iako je mnogi doživljavaju kao ljubavnu pjesmu, ona zapravo govori o smrti druga frontmena benda Žike Milenkovića.

Pjesma sa tragičnom pozadinom

Mnogi vejruju da je "Ko me terô da te volim" pjesma o ljubavi i patnji zbog žene koja je napustila svog partnera. Međutim, pjesma je zapravo posvećena Žikinom prijatelju, koji je preminuo od AIDS-a, a bolest je dobio nakon što je imao seksualne odnose sa prostitutkom iz Pančeva. Ova pjesma odražava duboku tugu i gubitak koji je Žika Milenković doživio, a njeni stihovi postali su ikonični, iako su mnogi potcijenili njenu stvarnu simboliku.

Stihovi pesme "Ko me terô da te volim"

Pjesma počinje stihovima koji odražavaju povrijeđenost i gubitak, dok završni dio sugeriše na samokritiku i nužnost prihvatanja posljedica svojih odluka. Žika Milenković, kroz ovu pjesmu, prikazuje unutrašnju borbu svog prijatelja i duboku emociju gubitka.



Sticajem čudnih okolnosti, dok sam tonuo u dosadu

ruku spasa si mi pružila, time si me ti zadužila

Znao sam da si prevrtljiva i na onu stvar nasrtljiva

o tebi sam čuo zao glas, kako posrneš za tili čas

Ko me ter'o da te volim, ko me ter'o

ko me ter'o da te volim, ko me ter'o

Majka mi je lepo branila, da iz kuće izlazim tad ja

ali ja je nisam slušao, tebe sam te noći probao

Morao sam tebe probati, morao sam jer sam bio lud

morao sam sebe kazniti, morao sam, nisam imao kud





Grupa Babe

Grupa Babe osnovana je kao projekat Žike Milenkovića (Bajaga i Instruktori), Gorana Čavajde (Električni orgazam) i Zorana Ilića Ilketa (Riblja Čorba), iskusnih muzičara koji su željeli da stvore nešto novo. Iako su svi već bili poznati u muzičkom svijetu, njihovo udruživanje postalo je ključna tačka u stvaranju unikatne muzike.

Žika Milenković je bio poznat po svojim duhovitim tekstovima i scenskom nastupu, koji je bio rezultat njegovog dugogodišnjeg iskustva u amaterskom pozorištu "Levo". Ovaj stil postao je zaštitni znak benda, a pjesma "Ko me ter’o da te volim" zauzela je posebno mjesto u srcima ljubitelja muzike.

(Kurir.rs/I.M.)