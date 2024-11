Veliki povratak Kameron Dijaz posle 10 godina glumačke ilegale: Ima 52 godine i izgleda bolje nego ikad!

Nakon deset godina pauze od velikog platna, Kameron Dijaz se vraća u filmsku industriju. U 52. godini, holivudska zvezda izgleda bolje nego ikad, i ostavlja sve bez daha.

Kameron Dijaz je danas jedno od najsvjetlijih imena Holivuda, ali njen put do slave nije bio nimalo lak. Rođena je 30. avgusta 1972. godine u San Dijegu, a odrasla je u porodici sa raznolikim korijenima. Tata joj je porijeklom Kubanac, dok njena majka Bili vuče korijene iz Sjeverne Amerike, Italije i Njemačke.

U porodici je od malih nogu naučila vrijednost napornog rada, budući da njena porodica nije bila imućna. Ipak, Kameron ističe da skromno djetinjstvo nije uticalo na njenu sreću. U intervjuu za britanski magazin Stella, rekla je:

„Imala sam njeverovatne roditelje, bili su sjajni. Nismo bili privilegovani – naprotiv, bilo je potpuno suprotno. Moja porodica je skupljala limenke kako bismo ih predali i zaradili dodatni novac, jer je 20 dolara za nas značilo mnogo. Ali bili smo veoma srećni.“

Kameron je svoju karijeru započela kao model sa samo 16 godina, a njen šarm i prirodna ljepota brzo su je doveli do velikih reklamnih kampanja. Radila je za poznate brendove kao što su Calvin Klein i Coca-Cola, a našla se i na naslovnicama magazina poput Mademoiselle i Seventeen. Iako je njen rad u modnoj industriji uključivao mnoge značajne projekte, pravi preokret u njenoj karijeri nastao je kada je dobila priliku da nastupa pred kamerama.

Prvi koraci u Holivudu

Njen filmski debi bio je 1994. godine u kultnom filmu „Maska“ sa Džimom Kerijem, koji ju je katapultirao u svijet Holivuda. Iako je bila nova u svijetu filma, njena energija, šarm i komički tajming odmah su je lansirali među zvijezde. Ovaj film je bio samo početak – Kameron je ubrzo nastavila da radi i stvara kultne naslove, kao što su „Najslađe stvorenje“, „Čarlijevi anđeli“, “ The Holiday“ i mnogi drugi.

Na početku karijere, Kameron je uspjela da se pozicionira u Holivudu kao simbol komedije i akcije, ali i da istovremeno ostvari uspjeh i u dramama poput „Bande Njujorka“ (režija Martin Skorseze) i „Biti Džon Malkovič“ (Being John Malkovich).

Upravo njena sposobnost da lako pređe iz žanra u žanr svrstala je Kameron u sam vrh liste omiljenih, ali i najplaćenijih glumica. Ipak, pored talenta, tokom karijere je znala i da u pravom trenutku povuče prave poteze. Njena odluka da za film „Bad teacher“ prihvati osnovni honorar od milion dolara, uz dogovor o procentu zarade, bila je strateški potez koji joj je doneo čak 42 miliona dolara – više nego dvostruko od cjelokupnog budžeta filma.

Takvi poslovni potezi, uz njene uloge u hitovima, omogućili su joj da izgradi impresivno bogatstvo, dok je njena trenutna neto vrijednost procijenjena na 140 miliona dolara.

Pauza od karijere i fokus na porodicu

Posle filma „Annie“ 2014. godine, Kameron Dijaz je odlučila da se povuče iz svijeta glume i posveti sebi. Udala se za muzičara Bendžija Medena 2015. godine, a 2020. postala je mama djevojčice Radeks. Tokom pauze, nije gubila vrijeme – razvila je uspješan biznis i lansirala organski i veganski brend vina Avaline. Ovaj projekat, koji vodi s partnerkom Ketrin Pauer, postao je hit među ljubiteljima zdravog načina života i pokazao njenu sposobnost da briljira i van svijeta filma.

Pored toga, Kameron se posvetila porodici i otvoreno pričala o tome koliko joj je majčinstvo u kasnijim godinama donijelo određene izazove. U intervjuu za BBC Radio 2, našalila se o pritiscima starijeg roditeljstva, rekavši:

„Jedina stvar koja me brine je to što moram da živim do 107. godine. Dakle, nema pritiska.“

U martu 2024. godine, Kameron i njen suprug dobili su sina Kardinala, što su objavili na Instagramu uz umjetnički crtež i jednostavnu, ali emotivnu poruku:

„Blagosloveni smo i presrećni što možemo da objavimo rođenje našeg sina, Kardinala Madena. On je divan, a mi smo presrećni što je ovdje! Radi sigurnosti i privatnosti djece, nećemo objavljivati fotografije – ali vjerujte, jako je sladak.“

Prijatelji para otkrili su da su se Kameron i Bendži godinama nadali proširenju porodice, kao da i dalje vode miran i povučen porodični život.

„Više uživaju u kuvanju kod kuće i druženju s prijateljima nego u izlascima,“ rekao je bliski izvor. Takođe je dodao da Kameron i Bendži obožavaju da provode vrijeme s decom i da su „nevjerovatni roditelji.“

Povratak na filmsko platno

Sada, Kameron se vraća filmom „Back in Action“, u kojem glumi uz Džejmija Foksa. Fanovi su oduševljeni što će je ponovo videti u ulozi koja će zasigurno zračiti njenim prepoznatljivim humorom i energijom.

Prema navodima, ona će ponovo tumačiti ulogu Fione u Šreku 5, što će biti još jedno oduševljenje za njene obožavaoce i ljubitelje animirane franšize. Takođe, najavljeno je i da će Dijaz glumiti sa Kijanom Rivsom u filmu Outcome, čiju premijeru svi iščekuju.

Buran ljubavni život

Iako je danas u srećnom braku sa muzičarom Bendžijem Madenom, ljubavni život Kameron Diaz je bio sve samo ne dosadan. Prije nego što je pronašla ljubav sa gitaristom grupe Good Charlotte, Kameron je imala nekoliko poznatih i javnih veza sa slavnim muškarcima.

Njena prva ozbiljna veza bila je sa producentom Karlosom de Le Toreom, s kojim je bila od 1990. do 1994. U to vrijeme, Kameron je priznala da je bila očarana njim i da se tokom jednog slikanja trudila cijeli dan da mu priđe.

Nakon toga je bila u vezi sa glumcem Metom Dilonom, a zajedno su se pojavili u filmu There’s Something About Mary. Iako su se rastali ubrzo nakon snimanja, Met je izjavio: „Kameron je bila moja muza“.

Od 1999. do 2003. godine, bila je u vezi sa Džaredom Letom, pjevačem grupe 30 Seconds To Mars. Iako se šuškalo da su bili vjereni, veza se nije završila brakom, a Džared je kasnije govorio kako je bio „previše opsjednut svojim kreativnim ciljevima“ da bi se mogao posvetiti vezi.

Jedna od najpoznatijih javnih veza bila je ona sa Džastinom Timberlejkom. Upoznali su se 2003. godine i ostali zajedno do 2007. godine, kada su se prijateljski rastali. A nastavili su i saradnju na filmovima Shrek 3 i Bad Teacher.

Sa reperom Šonom „Didi“ Kombsom, Kameron je bila u vezi od 2008. do 2012. godine. Nakon toga, Didi je izjavio da je Kameron „ona koja je pobjegla“ i da bi volio da može da vrati vrijeme. Još jedna od neuspjelih ljubavnih romansi bila je i ona sa bivšim igračem bejzbola Aleksom Rodriguzom. Nakon raskida, Rodrigez je govorio o Kameron kao o „jednoj od najboljih osoba koje je ikada upoznao“.

Kameron je konačno pronašla svoju srodnu dušu u Bendžiju. Iako su se znali i ranije, njihova ljubav je procvetala 2014. godine. Vjenčali su se 2015. godine, a 2020. su dobili ćerku. Bendži je na svom tijelu istetovirao ime svoje supruge, potvrđujući koliko mu znači.

Ikona vječne mladosti

Kameron se oduvijek izdvajala svojim stavom prema životu i starenju. „Uživam u procesu starenja“, izjavila je nedavno. „To je dar, a ne nešto čega treba da se bojimo.“ Njena prirodna ljepota, osmijeh i neiscrpna energija čine je pravom inspiracijom za mnoge.

Kameron nije samo jedna od najsjajnijih zvezda Holivuda – ona je žena koja je pokazala kako da se balansiraju karijera, porodica i lični rast. Njen povratak obećava još jedan vrhunac u njenoj karijeri, a publika širom svijeta s nestrpljenjem iščekuje da je ponovo vidi tamo gdje i pripada – na velikom platnu.

