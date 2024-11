Adrijana Lima donji veš zaboravila kod kuće: Initmnu zonu prekrila resama, a svakim korakom pravila pometnju

Manekenka je nosila haljinu sa resama, a ispod koje nije imala donji veš. Intimnu zonu prekrile su upravo ove zavodljive rese.

Izvor: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sve zvijezde su se okupile u Saudijskoj Arabiji da obilježe 1001. sezonu luksuznog dizajnera Eli Saba. Libanski dizajner je poznat širom svijeta po svojim neverovatno složenim haljinama i kreacijama visoke mode.

Pista je bila puna nekih od najprepoznatljivijih modnih lica, od Adrijane Lime do supermodela iz 90-ih Helene Kristensen.

Svakim korakom mamila uzdahe

Ipak, najveća zvijezda bila je upravo Lima, koja je pistom prošetala raskošne kreacije od kojih zastaje dah. Međutim, ono što je mnogima zapalo za oko je haljina sa resama koju je ponijela manekenka, a ispod koje nije imala donji veš. Intimnu zonu prekrile su upravo ove zavodljive rese.

Ovaj modni komad, zapalio je mreže, a mnogi su se u komentarima našalili kako je "Adrijana Lima veš zaboravila kod kuće".

Na ovaj način Viktorijin anđeo je još jednom pokazao koliko dobro vlada svojim tijelom i da su godine za nju samo broj. A sudeći po komentarima na mrežama, nikad bolje nije izgledala.

Pjevala je i Selin Dion

Selin Dion bila je zvijezda među zvijezdama na događaju "1001 Sezona Eli Saaba" održanom u Venue-u u Rijadu, Saudijska Arabija.

Nastupivši poslednja, nakon Dženifer Lopez, Kamile Kabeljo, Nensi Adžram i Amra Dijaba, Dion je bila kruna cjelokupnog događaja, transformišući energiju večeri na način na koji to samo ona umije.

Selin je izvela dvije pjesme kako bi zatvorila šou.

Prvo je otpjevala The Power of Love, obradu hita Dženifer Raš iz 1984. godine, koja je Dion proslavila 1993. godine. Zatim je izvela arapski remiks pjesme I'm Alive, drugog singla s njenog albuma A New Day Has Come iz 2002. godine, pjesme koja je dobila posebno značenje za njene fanove u svijetlu njenog zdravstvenog puta.