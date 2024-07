IMALA 20 GODINA, A ON PETORO DJECE I HAREM! Manekenka bila jedna od 11 ljubavnica trgovca oružjem Adnana Kašogija

Manekenka je u memoarima opisala prvi susret s njim, veliki dijamantski prsten koji je dobila, život u kući koju joj je poklonio...

Bivša manekenka Džil Dod (62) je na početku karijere krasila naslovnice modnih magazina, ali je uprkos poslu kojim se bavila, postala poznata kao žena koja je provela 2 godine u haremu Adnana Kašogija, poznatog trgovca oružjem.

Džil Dod je na jednoj žurci u Monaku 1980. upoznala saudijskog milionera Adnana Kašogija, koji je bio duplo stariji od nje, imao ženu i petoro djece, bio i trgovac oružjem i ozbiljan biznismen.

Džil je imala samo 20 godina kada je ušla u harem trgova oružja Adnana Kašogija, koji je bio preko dvije decenije stariji od nje, međutim uspio je potpuno da je očara:

"Shvatila sam da nikada nisam upoznala tako inteligentnog, rječitog i zabavnog čovjeka poput Adnana, oca petoro djece koji je imao 44 godine. Da, bio je nevjerovatno bogat, ali je imao i neku mirnu snagu. Polako sam padala na njegov šarm".

Trgovac oružjem ju je polako osvajao, vodio je na romantične sastanke širom svijeta i ubrzo se zaljubila za njega. Kada ju je pitao da postane jedna od njegovih 11 "žena za zadovoljstvo", što je prema saudijskim zakonima dozvoljeno, pristala je i dogovor zapečatila poljupcem:

"Par nedelja kasnije, odletjeli smo u Španiju, gdje me je pitao da postanem jedna od njegovih žena. Rekla sam "da" i tako postala šahovska figura na njegovoj tabli. U početku, sve mi je bilo novo i uživala sam u luksuzu. Nije prošlo dugo i navikla sam se na moć i novac, prestala sam da se divim svemu tome i to mi je postalo nešto što se podrazumeva. Jednom u Keniji je Adnan krenuo da mi pokloni dijamantski prsten od 20 karata. Bilo je to na početku našeg odnosa i odbila sam, bila sam šokirana tako skupocenim darom. Međutim, bila sam okružena ženama sa istim takvim nakitom i uskoro mi takav prsten nije bio nikakvo čudo, već običan komad nakita".

"U tom trenutku sam postala članica Adnanovog harema, smenjivala sam se sa drugim ženama da bih imala odnose sa čovjekom kojeg volim", napisala je kasnije Dodova u svojim memoarima "Valuta ljubavi: Hrabro putovanje u potrazi za ljubavlju".

"Imala sam svoju kuću, a Adnanova kuća na velikom imanju je bila izdvojena. Kada bih se viđala sa njim, bila bih nasamo sa njim u njegovoj kući ili bi on došao kod mene", rekla je nekadašnja manekenka jednom prilikom.

Džil je objasnila da joj u tom trenutku nije smetalo što svog partnera deli sa drugim ženama, te da ju je to stiglo tek kasnije. Sumirajući sve što joj se događalo, ona je zaključila da je Adnan plaćao agencijama za modele velike sume novca, kako bi sve te lijepe, mlade žene dolazile na njegove žurke i imale odnose sa njim ili njegovim prijateljima.

"Nisam o sebi razmišljala kao o tim ženama, ali bila sam jedna od njih, očigledno. Ipak, nikada nisam o sebi mislila kao o ku*vi, i dalje ne mislim tako", opisala je Džil.

"Glamurozne dizajnerske haljine nisu bile luksuz već svakodnevna odjeća. Jela sam jela koja su samo za mene spremali najpoznatiji kuvari svijeta i putovala svojim ličnim avionom. Navikla sam se na to. Kada bih se zatekla u Los Anđelesu bez Adnana, bila sam izgubljena. Željela sam na luksuzne večere sa svojim prijateljicama, ali one nisu imale para za to".

Ona je u svojoj knjizi, koju je objavila 2017. godine, na dan smrti Adnana Kašogija, otkrila i da mu je bila vjerna dok su bili zajedno.

"Kako u mjeseci prolazili, samo sam željela da budem sa Adnanom i nisam mislila o detaljima. Bio mi je dečko. Čak i kada je tu bilo još žena, nisam znala koje su žene za zadovoljstvo, ko povremene ljubavnice ili prijateljice sa kojima flertuje. Među nama ženama nije bilo nekih bliskih ljudskih odnosa", ispričala je Džil.

Oko godinu dana od početka te veze, kaže, počela je da osjeća veliku anksioznost.

"Stalno sam tražila nešto, a nisam ni sama znala šta. Postala sam kao Adnan, stalno u potrazi za nečim novim - on je stalno tražio novu igračku, novu lijepu ženu, nov poslovni dogovor... I ja sam poput njega pokušavala da ispunim tu prazninu u sebi nekom jurnjavom. Nisam imala ciljeve - prije njega, cilj mi je bio da uspijem u poslu i obezbijedim sebi sve što želim. Sada sam imala sve što želim i nisam znala šta mi je sledeći cilj".

"Znala sam da sam njegova omiljena žena jer je svaki slobodan trenutak provodio sa mnom. Međutim, kada sam se vratila na pistu i svom poslu manekenke, imala sam manje vremena, a Adnan je ponovo počeo da se povezuje sa ostalim ženama. Jedne noći smo izašli sa još par žena i jedna mi je pokazala prsten koji je dobila od Adnana. Bio je isti kao onaj koga je kupio meni. Počela sam da shvatam - iako sam ja umišljala da sam ipak posebna među njima, zapravo sam bila ista, tek još jedna igračka".

Džil je priznala i: "Rekreativno smo koristili kokain. Zaključali bismo se u sobu danima, vodili bismo ljubav, jeli, a naš lični kuvar nam je donosio hranu".

Posle dvije godine boravka u haremu, ona više nije željela da bude jedna od njegovih žena, već je željela monogamiju. Pošto to nije mogla da dobije, napustila ga je. "Bio je to prijateljski raskid i ostali smo u telefonskom kontaktu godinama", ispričala je Dod, koja je danas vlasnica modne linije „Roksi“.

Poslednji put se čula sa njim 1988. godine, kada je bila samohrana majka nakon razvoda.

"Ponudio je da pošalje avion po mene koji bi me prebacio kod njega u Monako. Nisam pristala jer sam imala ljubomornog dečka. To mi je najveće kajanje. Trebalo je da odem, makar da mu kažem ‘hvala ti za moje obrazovanje".

Džil danas živi u SAD-u, sa svojim trećim suprugom, a majka je sina i dvije ćerke. Vjeruje se da je Kašogi, koji je bio u osamdesetim godinama života kada je ona pisala memoare, znao šta i o čemu piše, ali da nije imao problem sa tim.