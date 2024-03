OD OVE CIFRE ZAVRTJEĆE VAM SE U GLAVI! Otkriveno koliko su plaćeni voditelji Oskara

96. dodjela Oskara održaće se večeras 10. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu. Voditelj će biti Džimi Kimel, koji će za jednu noć uzeti vrtoglavu cifru!

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Džimi Kimel voditelj je ovogodišnje dodjele Oskara koja se održava u Los Anđelesu. Čast je voditi najbitniju dodjelu filmskih nagrada na svijetu, ali - jeste se li se ikada zapitali koliko voditelji te dodjele budu plaćeni?

Članak u Hollywood Reporteru iz 2013. sugerisao je da bi voditelji Oskara trebali biti plaćeni između 15.000 i 25.000 dolara. Kimel, kojem ovo nije prvi put da vodi Oskare, ranije je otkrio tačan iznos koji je dobio.

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Nakon dodele 2018. godine rekao je: "Plaćeno mi je 15.000 dolara da vodim dodjelu Oskara." Dakle, to je najmanji iznos koji je bio napisan u članku Hollywood Reportera. Takođe, Kimel je plaćen manje nego voditelji Emija, koji navodno dobijaju oko 20.000 dolara.

Gdje i kada gledati dodjelu Oskara?

Dodjela Oskara 2024. prenosiće se uživo iz Dolbi Teatra u Holivudu. Ona kreće danas u 16:00 po lokalnom vremenu, odnosno tačno u ponoć po srednjevropskom vremenu.

Evo i ko su nominovani za prestižne statue Američke filmske akademije:

U trci za najboljeg glumca našli su se: Bredli Kuper, Kilijan Marfi, Kolman Domingo, Pol Đijamati i Džefri Rajt, dok se za Oskara za najbolju glumicu takmiče: Anet Bening, Ema Stoun, Keri Maligan, Lili Gledstoun i Sandra Huler.

Izvor: screenshot

Oskar u kategoriji najbolji sporedni glumac pripašće nekome od njih: Sterling Braun, Robert de Niro, Robert Dauni Džunior, Rajan Gosling ili Mark Rafalo, dok se u "ženskoj kategoriji" bore: Emili Blant, Danijel Bruks, Amerika Ferera, Džodi Foster i Devajn Džoj Rendal.

Kada je "glavna kategorija" u pitanju, u trci za Oskara za najbolji film su: "American fiction", "Anatomy of a fall", "Barbi", "The Holdovers", "Killers of the flower Moon", "Maestro", "Openhajmer" i "Past lives".