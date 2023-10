"IMAO SAM VELIKIH PROBLEMA, REAGOVALI SU NADLEŽNI ORGANI": Oglasila se devojka Stefana Jankovića - Lav NIJE NJEGOV!

Ana Lazarević, devojka jutjubera Stefana Jankovića protiv kojeg je navodno podneta krivična prijava zbog držanja lava, otkrila da mladunče divlje životinje uopšte nije njegovo

Izvor: YouTube/Janko/screenshot

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podignuta krivična prijava protiv poznatog jutjubera i influensera Stefana Jankovića, poznatijeg kao Janko, zbog držanje madunčeta lava čime je prekršen zakon o dobrobiti životninja.

Jutjuber se ubrzo nakon objavljivanja ove vesti oglasio na Instagramu, gde nije otkrivao previše detalja, osim da je dao izjavu u Tužilaštvu, ali sada je reagovala njegova devojka Ana Lazarević i otkrila o čemu je reč.

"To nije istina, odmah da kažem, on ne želi nikakve izjave da daje, ali postoji snimak na njegovom jutjub kanalu, baš na tu temu. Stefan je sve objasnio, to uopšte nije bio njegov lav", rekla je Ana, misleći na snimak u kojem Janko otkriva "da je imao veliki problem zbog kojeg su reagovali nadležni organi, a lav je tom prilikom 'uhapšen'".

Poslušajte i šta je povodom podnošenja prijave rekao mladi jutjuber: