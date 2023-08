BOŽE ME OPROSTI, OVO JOŠ U ŽIVOTU NISAM ČULA! Otkrio šta radi sa devojkom, narod ZGROŽEN: "Pa to je otvorena veza"

Kada je otkrio koliko "otvoren odnos" ima sa devojkom, zgadio se brojnim ljudima.

Danas se na otvorene veze gleda znatno drugačije nego pre desetak godina. To je način da se za nekoga ne vežete previše, ukoliko niste sigurni da je to prava osoba za vas. Ne postoji nužno konkretna definicija otvorene veze, a nekada će odgovor na to pitanje zavisiti i od toga koga pitate. Da ste to pitanje postavili jednom Srbinu koji je na poznatom sajtu za iskustva otkrio šta radi sa devojkom, verovatno se nikada više ne biste usudili da pitate isto.