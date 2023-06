"ON JE SA MNOM DO KRAJA ŽIVOTA" Zorica Marković progovorila o dečku "DŽUKELI" pa otkrila svoje planove: Biću nikad bolja

Zorica Marković rekla je gostujući u 'Premijera Vikend Specijal' da je ovo bila najteža sezona Zadruge za nju.

Izvor: TV Pink

Progovorila je i o odnosu sa odnosu sa Anom Ćurčić.

"Tamo uglavnom dolaze ljudi koji su idioti. Sve je nepredvidivo, a što se mene tiče sve zavisi od situacije. Ana je divna žena, istinski sam bila pored nje. Njoj je istinski bilo teško i ja sma željela da joj pomognem. Svako normalan bi bio uz biće koje je u takvom stanju. Ona ima mnogo obaveza, stalno se čujemo, planiramo da se družimo. Ja sam tu kao čovjek za nju uvijek. Ne miješam se u njen izbor, to je njena stvar", rekla je Zorica.

Ona se osvrnula i na tužbe koje je rekla da će podnijeti.

"Neki ljudi su stvarno pretjerali. Ja sam za rješavanje problema. Prvi put ću tužiti. Ne želim o tome da pričam, advokat je sve odradio. Ajde neka ovo bude opomena. Pojedini ljudi su prešli granicu. I ja sam počinjala prva, ali kad vidimo šta su meni ljudi radili, to je užas", kaže Zorica.

O sukobu sa Mikicom Bojanićem bila je kratka i koncizna:

"Ja Miloša Bojanića, njegovog oca, cijenim i poštujem. Nismo se čuli. Njegovog sina nisma poznavala, tamo sam ga upoznala. Pokazao je svoje najgore osobine. Fikus je tražio svoje i to je i dobio. Žao mi je što je predaleko otišao, ali ne želim više da pričam o njemu, pa se okrenula vedrijim temama",

Otkrila je i ko je sačekao nakon Zadruge.

"Džukela me sačekao, on je uvijek uz mene i biće zauvijek sa mnom do kraja života. U narednom periodu hoću da smršam, krećem sa treninzima i biću još bolja... ma nikad bolja...čka kosmička - rekla je Zorica Marković.