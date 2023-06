"TAJ DEČKO POŠTENO ZARAĐUJE"! Influenser ismijevao momka koji je došao da mu opere tepih - Tviter GORI!

Milan Maglov na meti kritika zbog videa koji je objavio na društvenim mrežama

Srpski influenser Milan Maglov, koji je u jednoj emisiji otkrio da je od "društvenih mreža kupio 3 stana", objavio je video na društvenim mrežama koji je napravio haos na Tviteru.

Influenser i "edukator iz oblasti promocije biznisa na društvenim mrežama", objavio je video u kojem prepričava razgovor sa momkom koji je došao da preuzme tepih za pranje.

"Odnese čovjek tepih ali kad je došao u zgradu kaže on ‘Jel to neki dizajnerski tepih? Jel skup previše?’ Ja kažem pa ne znam šta je vama skupo. Kaže on ‘Ako je dizajnerski ja ipak ne mogu da ga uzimam".

Iako je htio da bude duhovit, nije naišao na takve reakcije na društvenim mrežama, gdje su ga nazvali "snobom".

"Kakva je snobina ovaj Maglov, ismijava dečka koji je došao da preuzme tepih za pranje…Budite sve samo ne ovako loš čovjek koji najniže ismijeva ljude koji pošteno zarađuju svoj novac", glasio je jedan od komentara, dok je drugi korisnik napisao "da je momak ispao fer, jer je mogao da mu uzme tepih i upropasti".

