ŠOK INTERVJU ANĐELE! Otkrila zašto je oprostila Zvezdanu prevaru: Zauvijek će voljeti da pogleda ispod ženske suknje

Anđala Đuričić, koja je diskvalifikova iz rijalitija zbog nasilja, ne prestaje da šokira ponašanjem, ali sada je mnoge ostavila bez teksta kada je otkrila zbog čega je oprostila prevaru Zvezdanu Slavniću.

"Trudila sam se da ne uđem u vezu sa Zvezdanom, ali to je bilo jače od mene. Zbog njega sam pogazila sva svoja moralna načela. Kad me je uhvatio za ruku i rekao da mu je stalo do mene, sve je palo u vodu. Sad shvatam da je to bila ljubav na prvi pogled! Nikad ranije nisam upoznala muškarca poput njega. Lijep je, ali me je privukao njegov karakter. Duhovit je, pažljiv..."