Gledaoci Pink televizije Aleksandru Nikolić su upoznali u trećoj sezoni rijalitija Zadruga

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandra Nikolić, bivša djevojka Dejana Dragojevića i vjerenica Filipa Cara, pobjednica je šeste sezone rijalitija Zadruga.

Aleksandra se u finalu našla pored Ane Ćurčić, bivše nevjenčane supruge Zvezdana Slavnića, kojoj su mnogi predvidjeli pobjedu, i osvojila ček na 50.000 eura.

Starletu su gledaoci rijalitija prvi put vidjeli u trećoj sezoni, a od tada je učestvovala svake godine. Za to vrijeme je bila u nekoliko emotivnih veza pred kamerama, a najpoznatija je ona sa prošlogodišnjim pobjednikom Dejanom Dragojevićem u petoj sezoni, kojeg je prevarila sa Filipom Carem u šestoj.

Što se tiče biografije pobjednice, detalji su se otkrivali pred kamerama - u Zadruzi su je pojedini učesnici optuživali da se bavila prostitucijom u Bujanovcu.

Aleksandra je demantovala ove tvrdnje i otkrila da je radila kao animir dama i da joj je posao bio da izgleda lijepo i sjedi s gostima i animira ih kako bi potrošili što više para u klubu.

Živjela je sa bakom na selu dok joj je majka Slovenka radila u inostranstvu. Sa 11 godina je upoznala oca Acu i godinama je bila svjedok porodičnog nasilja, pa je u 18. godini pobegla od kuće i počela da radi u klubu. U Švajcarskoj je brutalno pretučena, da bi potom pobjegla u Tursku, gdje je završila u zatvoru.

U 21. godini odlučila je da postane trbušna plesačica. Nastupala je po klubovima u Makedoniji, gdje je i upoznala žestokog momka s kojim je počela da se zabavlja. Ubrzo se preselila kod njega u Skoplje i zbog njega je zapostavila posao.

Vidi opis RADILA U BUJANOVCU, HAPSILI JE, PA SPOMINJALI NA SUĐENJU BELIVUKU: Ko je Aleksandra Nikolić, pobjednica Zadruge 6? Aleksandra Nikolić Aleksandra Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Instagram/alex_mima/screenshot Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Instagram/alex_mima Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Instagram/alex_mima Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Instagram/alex_mima Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Instagram/alex_mima Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Instagram/alex_mima Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Instagram/alex_mima Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 16 16 / 16

Veza je trajala godinu i po dana, a završila se nakon što ju je, kako je Nikolićeva tvrdila, on pretukao.

"Bilo mi je lijepo s njim godinu i po dana, ali sam ga ostavila, jer me je prebio. To je učinio, jer je umislio da gledam nekog momka. Toliko me je istukao da sam imala ozbiljnu povredu na usni. Pošto sam cijeli život gledala nasilje, odmah sam ga ostavila. Batine nikada ne bih oprostila! Taj dečko mi i dalje prijeti. Govori mi da će pustiti neke informacije o meni u javnost. Mislim se: 'Ma radi šta hoćeš, samo me ostavi na miru'. Ne znam da li ima moje eksplicitne snimke. Mi se nismo snimali, jedino ako je to radio tajno. Ne plašim se ni njega, ni bilo koga", rekla je Aleksandra svojevremeno.

Po povratku iz Makedonije dobila je poziv da uđe u Zadrugu - bila je u vezama sa Markom Osmakčićem, Tomom Panićem, Nikolom Đorđevićem, kao i sa Markom Janjuševićem Janjušem i Filipom Carem, a u Zadruzi 5 sa Dejanom Dragojevićem.

Tokom učešća u šestoj sezoni, u kojoj je i prevarila Dejana sa Filipom Carem, Aleksandra je spomenuta u Specijalnom sudu, na suđenju Velji Nevolji.

Svjedok-saradnik Srđan Lalić je otkrio sa kojom poznatom starletom je bio Marko Miljković.

Miljković je upitao Lalića da li je ikada protivriječio njemu i Veljku Belivuku. Lalić mu je na to odgovorio da jeste, a potom je naveo i primjer.

"Tebi dođe starleta Aleksandra Nikolić i ti imaš odnose sa njom. Ti kažeš brate kako je dobra riba, a ja kažem brate nije", izjavio je svjedok-saradnik Srđan Lalić.

Aleksandra je čak u jednoj od sezona Zadruge nosila "Belivukovu majicu".

Izvor: Pink screenshot