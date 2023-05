ANĐELA ODRŽALA SLOVO ZVEZDANU! Đuričićeva zaphenila zbog Slavnićeve komunikacije sa njenim dušmanima

Anđela Đuričić zamjerila je Zvezdanu Slavniću jer komunicira sa zadrugarima koji su je u više navrata uvrijedili.

Izvor: Printscreen

- Miljana te svaki dan vrijeđa, Zorica, Maja i Neca? - upitao je Zvezdan.

- Upravo tako, oni mi dobacuju. Slađa takođe. Ja ti to ne govorim, jer očekujem da ćeš shvatiti da ne treba da komuniciraš sa njima, jer ti vrijeđaju djevojku - rekla je Anđela.

- Kako misliš da ja to shvatim, kad to ne rade u mom prisustvu? - upitao je Zvezdan.

- Urade to, ali ne na isti način. Vidjela sam da si sa njima igrao tokom žurke. Mene to boli, ne mogu da vjerujem da to nisi shvatio. Oni meni govore da sam ljubavnica i ku**a, a ti si s njima dobar - rekla je Anđela.

- A šta su sve za mene pričali?! - dodao je Zvezdan.

- Ja ne bih mogla da pričam s nekim ko je za tebe rekao nešto loše, razumiješ li? Kad mene neko uvrijedi, ja ne pričam s tim ljudima. Ja to ne mogu da prihvatim. Zbog toga u kući postoji petoro ljudi s kojima pričam. Ako te za njih boli uvo, kako te boi i za mene? Vrijeđa me to, takva sam osoba. Ovo je sve život, moj život. Oni me vrijeđaju, a ja to ne dopuštam. Ko me uvrijedi, ili nekog mog bliskog, za mene ne postoji - istakla je Anđela.