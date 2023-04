PRIZNAO AFERU S MARIJOM KULIĆ! Svi ga znate: "Imala je 33 godine i otišli smo pod tuš" - Evo šta je Kulićka rekla na to!

Bivši rijaliti učesnik ispričao je kako je navodno imao aferu s majkom Miljane Kulić, Marijom.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Marija Kulić privukla je veliku pažnju javnosti kada se zajedno sa ćerkom uselila na imanje u Šimanovcima, a još pre toga često se oglašavala za medije i kada je Miljana bila deo rijaliti programa Parovi. Upravo pobednik sedme sezone ovog rijaliti programa, Mladen Vuletić, svojevremeno je progovorio o odnosu sa Marijom Kulić.

Dok je bio aktuelan učesnik rijalitija pred kamerama je priznao da je navodno imao aferu sa Marijom.

"S porodicom Kulić upoznao sam se pre Parova. Miljanu znam kad je bila devojčica, kad ju je majka vodila na more u Sutomore. Tada sam imao 17 godina, a u to vreme je Marija Kulić imala 32 ili 33 godine.Bila je na moru sa mužem Sikijem i ćerkama Miljanom i Tijanom. Marija i ja smo otišli pod tuševe zajedno i bilo je šta je bilo. Ceo taj familijarni gen se pali na mene. I Miljana se isto palila na mene u prošloj sezoni, ulazila mi je totalno gola u tuš-kabinu, htela da ima seks sa mnom, ali to je sve bilo odbijeno" pričao je svojevremeno Mladen Vuletić.

Mariji Kulić su često u svađama pred kamerama pominjali kako je Mladen tvrdio da su imali aferu, a ona je istakla da se šalio, kao i da ništa od toga što je ispričao nije istina.

Mladen je tokom boravka u rijalitiju važio za pravog šmekera među cimerkama, a bio je u emotivnoj vezi i sa Dalilom Dragojević. Svoj mir pronašao je sa bivšom učesnicom Zadruge i voditeljkom Jelenom Pešić, pored koje se skrasio, a bračni par uskoro očekuje rođenje drugog deteta.