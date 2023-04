MENI JE TE DEVOJKE ŽAO: Trudna Tara Simov urnisala Anđelu - Miriše noge i diše prdeže, ona je KLOŠARKA od glave do pete!

Nekadašnja učesnica Zadruge, koja je nekoliko puta bila diskvalifikovana zbog nasilja i uništavanja imovine Tara Simov, prokomentarisala vezu o kojoj se najviše priča

Izvor: Instagram/tarasimov/andjelaadjuricicc

Učesnica rijalitija Zadruga i bivša devojka sveže oženjenog Nenada Aleksića Ša Tara Simov, gostovala je u emisiji Dušice Jakovljević i komentarisala najaktuelniji par ove sezone Anđelu Đuričić i Zvezdana Slavnića.

Tara, koja je i sama "razvela" repera Ša, koji je čak i platio 50.000 evra produkciji za njenu diskvalifikaciju, rekla je prvo da je njoj "žao Anđele što se ponaša tako kako se ponaša". "Od mene se očekivalo i da sam luckasta i agresivna i da ću da se posvađam... ali, ja nikada nisam vređala suprugu mog tadašnjeg dečka", rekla je Tara koja s novim dečkom čeka bebu, a potom nastavila:

"Ona je u rijalitiju, kada bismo se svađale, za moje ponašanje govorila 'to iz kuće ide', a ona sada miriše noge i udiše prdeže. To iz kuće ide?! Ja nju i dalje nisam čula da je opsovala, i ona misli da je to dovoljno - da ne psuje, da je namontirana, hoda pravo i da bude gospođa, ali ona je klošarka najobičnija", rekla je Tara.

Poslušajte:

Tara Simov o Anđeli Izvor: YouTube/ Zadruga Official

Pogledajte i scenu s mirisanjem o kojoj je pričala Tara:

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen